Se arma zafarrancho entre agricultores y diputado federal

Chihuahua, Chih.- Agricultores, en su mayoría mujeres reclamaron al diputado federal Heraclio “Yaco” Rodríguez la supuesta inacción ante la extracción del agua de las presas, tras encontrarlo en oficinas estatales de la Secretaría de Agricultura.

Mientras que unas personas dialogan airadamente con miembros al parecer de su equipo de trabajo, otra mujer le reclama sobre la situación que está viviendo el campo, con la falta de lluvias y la extracción.

En un momento, la mujer trata de detenerlo y Rodriguez le responde, - Usted cree que no se lo que está pasando, si se.-, y la mujer le dice -no parece que no sabe-

Durante la discusión, Rodríguez le dice que él no es el director de Conagua, y que en muchos momentos ha tratado de intervenir a favor de los productores.