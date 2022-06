Rifa su auto deportivo para tener una boda

Chihuahua- Javier y Karen tienen planeado casarse el próximo año y con ellos convertir su noviazgo en un matrimonio, pero desean poder compartir ese día con sus amigos y familiares, por lo que necesitan contar con el presupuesto suficiente, es por eso que Javier decidió rifar su auto deportivo modelo Camaro. “El auto no es sólo mío, es un esfuerzo de ambos”, fue el comentario que hizo sobre las personas que cuestionan su decisión.

El sorteo del auto se realizará el 30 de agosto y se están incluyendo varios premios extras para quienes participen.

Indicó que no le fue difícil animarse a poner el vehículo en el sorteo, ya que es un deseo de ambos tener una boda, por lo que no hace caso de las expresiones de quienes le dicen que no debería deshacerse de su vehículo por este motivo. Expresó que hasta ahora están cerca de vender el 10 por ciento de los boletos, por lo que confía lograr su objetivo antes del 30 de agosto. Mencionó que hay otros premios, por lo que invitó a las personas adquirir un boleto.

El costo de cada boleto es de 35 pesos y son 20 mil los que están a la venta. Las personas interesadas en apoyar este sorteo pueden comunicarse el número 6145630834 o ingresar al sitio https://www.sorteoselcunado.com