Repuntan las narrativas de secuestro y extorsiónm en migrantes

Las narrativas de migrantes que fueron víctimas o testigos de los delitos de secuestro o extorsión cuando viajaban en camiones de pasajeros hacia Ciudad Juárez, a la altura de Jiménez y Ciudad Ahumada (conocida mayormente con el topónimo de Villa Ahumada), Chihuahua, así como en otras entidades de Durango y Zacatecas, comenzaron a repuntar durante las últimas semanas.

Después de 20 días de huir de las guerrillas colombianas, cuando “Nicolás” subió a un camión hacia esta frontera finalmente se sintió seguro, pero al salir de la ciudad de Jiménez fue testigo de cómo once migrantes centroamericanos que viajaban en el mismo camión que él fueron secuestrados por hombres armados y encapuchados, quienes lo amenazaron a él con buscarlo en esta frontera, narró al llegar a la ciudad lleno de temor.

El venezolano relató que él venía dormido, por lo que no supo si el chofer se detuvo o fue detenido por hombres armados, con capuchas negras y cafés, quienes descendieron a once migrantes provenientes de Honduras y Guatemala, mientras que al ver sus documentos le dijeron: “tu no, tu eres venezolano”, debido a que generalmente los venezolanos no tienen familia en Estados Unidos y viajan sin dinero.

Sin embargo, después fue advertido que si alguno de los centroamericanos decía que él era el ‘coyote’ que los estaba guiando hacia Estados Unidos, lo bajarían también. Y cuando todos dijeron que no lo conocían, le dijeron: “te salvaste”.

“Me tomaron fotografías y me dijeron que me buscarían aquí, no sé si entregarme a Estados Unidos”, dijo el sudamericano luego de que le informaron que no podía ser recibido en el albergue federal por ser un hombre solo ni en el albergue municipal si no lo canalizaba otra autoridad.

Con su cobija en la espalda, el venezolano mostró una captura de pantalla tomada en su celular en la aplicación Google Maps, en donde se observa que se encontraba a las afueras de Jiménez.

De acuerdo con la Secretaria de Seguridad Pública Estatal (SSPE) desde hace aproximadamente dos meses se instaló un punto de revisión permanente en la entrada a Jiménez, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM) y Guardia Nacional (GN), para combatir los delitos contra los migrantes.

“El objetivo de esto es precisamente atender esas denuncias que se hicieron, no tengo reportes recientes de esta actividad, pero sí tuvimos en algún momento. Lo que sí es que hoy por hoy se ha convertido el tráfico de personas en un negocio más redituable que incluso el negocio del tráfico de drogas”, se informó.

Se dijo que como respuesta, se desplegaron este tipo de operativos, en todos los puntos de revisión militar, además de los puntos de revisión que se están haciendo en la entrada de la zona sur del estado, particularmente en la carretera Savalza-Jiménez.

El sacerdote de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, Francisco Javier Bueno, señaló que los migrantes también les han mencionado que antes de llegar a Villa Ahumada son extorsionados con 150 dólares para que puedan seguir su camino, por personas vestidas con el uniforme del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dijo que debido a que el INM les ha negado la instalación de retenes en esa área creen que los delincuentes podrían estarse vistiendo así para interceptar a los migrantes.

El religioso también informó que ante las denuncias públicas de los migrantes, quienes la gran mayoría de las veces tienen miedo a poner una denuncia formal, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua no se ha acercado a los espacios de la Dimensión de Movilidad Humana de la Diócesis de Juárez para tener un acercamiento con los migrantes e investigar los delitos de los que están siendo víctimas.

Solo durante la primera quincena de julio, al menos 80 personas narraron a las agrupaciones locales que apoyan a los migrantes, que fueron víctimas de secuestro en su trayecto a esta frontera.

Dijeron que cuando viajan en camiones hacia esta frontera fueron detenidos por retenes supuestamente de personal del INM, en los que fueron privados de la libertad y luego liberados a cambio de rescates desde 500 dólares, en el caso de los venezolanos.

“Parece que dicen: aunque estés pobre, te exprimo lo que sea”, reclamaron quienes han arribado a la ciudad pidiendo ayuda.