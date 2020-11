Recorte, por mala administración estatal: sindicato

Archivo/El Diario de Juárez / Hospital General

Chihuahua— El recorte del 53 por ciento al presupuesto del Ichisal (Instituto Chihuahuense de la Salud) para el próximo año fue calificado como un reflejo de la mala administración estatal, así como producto de los conflictos con el Gobierno Federal, por Antonio Martínez, del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, quien explicó que no hay forma de reducir el recurso al área de la salud. “No hay congruencia en el mensaje, dicen que los trabajadores son héroes y les pagan con un recorte”, dijo.

Para el Instituto Chihuahuense de Salud el plan económico entregado el viernes al Congreso del Estado por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, plantea una reducción del 53 por ciento, al bajar de mil 624.3 millones de pesos autorizados para este año a 756.8 millones para el próximo.

Esto a pesar de que la dependencia descentralizada de Gobierno administra instituciones como los hospitales Central, en Chihuahua, y General, en Ciudad Juárez, donde se atiende a los pacientes de Covid-19.

Martínez comentó que este tema será presentado en la reunión que sostendrá este día con el secretario de Salud del estado, Eduardo Fernández, debido a que se trata de una situación que amenaza con colapsar el sistema de salud de la entidad, ya que el Ichisal es la institución que más pacientes atiende.

Por su parte Sofía Calzadillas, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Ichisal, mencionó que hasta el momento no les han confirmado el recorte presupuestal, pero recalcó que no se permitirá que se afecte a la base trabajadora, además de que el compromiso es que no habrá recortes en las áreas de la Salud, ya que este rubro ha cobrado más relevancia ante la pandemia generada por el Covid-19.

