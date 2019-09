Reciben con marcha de hambre a AMLO

Chihuahua— Un centenar de indígenas rarámuris recibió al presidente Andrés Manuel López Obrador con una “Marcha del Hambre”, en la que denunciaron el incumplimiento de los distintos programas del Gobierno federal.

Los manifestantes lo recibieron a la entrada de San Juanito y bloqueando el paso del convoy presidencial lograron un breve acercamiento con el mandatario con la promesa de un diálogo que al final no se realizó.

Los rarámuris pertenecen a unas 20 comunidades de los municipios de Guachochi y Bocoyna y desde julio habían interrumpido su movilización bajo el acuerdo de que el delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera, atendería sus peticiones.

Sin embargo, casi tres meses después, decidieron hablar directamente con el presidente López Obrador e incluso solicitaron que Loera fuera destituido ante la inacción.

Los inconformes cargaban pancartas con las consignas: “Tenemos hambre”, “Fuera Loera”, “Primero los pobres, ya no queremos mentiras”, entre otras.

Si bien la situación de violencia y falta de empleos en la Sierra de Chihuahua los han orillado a una crisis alimentaria y de falta de oportunidades tanto educativas como laborales, los indígenas manifestaron que es también a raíz de la eliminación de ciertos programas que se han quedado en la incertidumbre y sin recibir apoyos de los que anteriormente eran beneficiarios.

Mencionaron que mujeres de 50 hasta 60 años que no son acreedoras de los apoyos para adultos mayores –ya que no tienen la edad requerida–, tampoco reciben lo que antes era Prospera y, al no tener hijos en las escuelas, se les retiraron las becas económicas.

Entre otros programas que quedaron en promesas están “Sembrando Vida”, que no ha llegado hasta las comunidades; “Jóvenes Construyendo el Futuro”, quienes aún no reciben becas, o lo que antes era Procampo, cuya ayuda no se entrega porque no hay instituciones bancarias en sus localidades y el pago llega sólo por tarjeta.

El primero en llegar a dialogar con los rarámuris fue el delegado Loera, quien reconoció que se conservan hasta 20 mil tarjetas de los programas aún en Chihuahua y explicó que ya existe un convenio con Telecom, para que los apoyos se hagan por medio de giros y que puedan ser cobrados lo antes posible.

Al arribar el presidente se le entregó el documento con las peticiones y éste les prometió que los atendería en el hospital rural, lo que no sucedió, por lo que los manifestantes señalaron que buscarán ahora ir hasta la Ciudad de México para ser escuchados.