Condena AMLO uso de aeronaves 'hasta para ir a jugar golf'

Valle de Allende, Chihuahua— Durante su cuarta visita al estado de Chihuahua como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador condenó el uso de aeronaves por parte de gobernantes, al señalar que incluso las utilizan para actividades como ir a jugar golf.

“El sexenio pasado compraron seis aviones nuevos, jets, de mil millones cada uno, además del presidencial. Seis helicópteros para el traslado de funcionarios, los usaban hasta para ir a jugar golf. Eso ya se terminó, ya no vamos nosotros a seguir con ese derroche”, sentenció, lo que levantó aplausos de los presentes y comentarios por la afición a ese deporte del gobernador Javier Corral y sus constantes traslados en aeronaves del Gobierno del Estado.

Durante el recorrido que realizó en el hospital rural de Valle de Allende, acotó que él llegó por las carreteras a ese poblado, para conocer el estado de las mismas y no usar las costosas aeronaves.

“¿Cómo venimos de Chihuahua para acá? Pues en carretera. Ya no hay avión, ya no hay helicóptero, estamos vendiendo toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Imagínense si llegamos en avión y nos movemos en helicóptero, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de cómo están los caminos?, ¿cuándo nos damos cuenta de cómo está realmente el país?”, dijo.

El presidente, que fue acompañando por el gobernador Corral, detalló que con la venta de las aeronaves, el combate al robo de gasolina y cobrar impuestos a grandes empresas se generan ingresos para no aumentar impuestos a los ciudadanos, con lo que se logran cumplir las metas de los programas de bienestar.

Dijo que las empresas grandes tenían condonaciones de impuestos hasta por 400 mil millones de pesos en los sexenios anteriores, mientras millones de mexicanos no tienen los satisfactores básicos debido a excesos de los gobiernos.

En su mensaje central al encabezar un diálogo con la comunidad, luego de recorrer el Hospital Rural del programa IMSS-Bienestar, López Obrador señaló que él seguirá visitando uno a uno los pueblos de México.

Consideró que era importante estar con el gobernador Corral, “con quien tenemos buenas relaciones, trabajamos de manera coordinada a pesar de que somos de movimientos, de partidos distintos, inclusive contrapuestos. Como estamos ahora gobernando tenemos que procurar trabajar de manera conjunta”.

El presidente señaló que su plan de gobierno sigue siendo “acabar con la corrupción, porque si limpiamos de corrupción al gobierno vamos a salir adelante, se va a lograr el renacimiento de México”.

Añadió: “Ya estamos limpiando de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, dando el ejemplo arriba. Si el presidente es honesto, los gobernadores tienen que ser honestos, los presidentes municipales también; si el presidente es corrupto, da el mal ejemplo y por eso no se tiene un buen gobierno”.

El año pasado, ejemplificó, se robaban 65 mil millones de pesos al año de gasolinas con las tomas clandestinas, el llamado huachicol, lo que se ha combatido desde el más alto nivel del gobierno.

“Y era un robo tolerado porque había hasta tecnología avanzada, se podía saber dónde estaban robando, había monitoreos, sistema de sensores, toda una oficina en la torre de Pemex con monitores. Entonces, dijimos, basta, vamos a acabar con este robo”, señaló.

Con las acciones emprendidas aseguró que este año se logrará un ahorro de 50 mil millones de pesos.

“Otro ejemplo. No pagaban impuestos algunos, los de mero arriba, los influyentes. Piensen en una empresa, en un banco famoso, pues esa empresa, ese banco, que están pensando, no pagaba, les condonaban los impuestos. Una gran injusticia”, declaró. “Había una élite, un grupo selecto, predilecto, que no pagaba, les condonaban los impuestos, en dos sexenios se condonaron 400 mil millones de pesos a un grupo”.

El jefe del Ejecutivo Federal se refirió también a las reformas emprendidas a partir de eso, como el decreto para eliminar las condonaciones de impuestos, tipificar como delito grave la corrupción y el fraude electoral, así como la creación y utilización de empresas “fantasma”, la evasión de impuestos y la expedición de facturas falsas.

(Francisco Córdova / El Diario / Enviado)