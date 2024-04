Quieren venezolanos quedarse a trabajar en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Varios migrantes de origen venezolano han decidido quedarse en la ciudad de Chihuahua para tener oportunidad de trabajo, hacer negocio y desarrollar su vida, ya que la situación para cruzar la frontera es muy complicada y aquí se ven mejores condiciones.

Son muchos los que se instalaron en el campamento migrante ubicado en el Bulevar Juan Pablo II al Sur de la ciudad, que han contemplado instalarse y ya suelen trabajar al hacer limpieza, cocinar y hasta corte de cabello.

Tal es el caso de la famosa Deiri Meléndez, quien viajó desde Venezuela junto con su pareja Jonathan y tiene una cocina improvisada, donde vende platillos propios de su país a sus compañeros o a quienes le guste comprar.

Para sostenerse, hace arepas, pollo frito, caraotas, carne mechada, empanadas, bollos. Que va desde 30 pesos hasta 80 pesos un plato bien servido con verduras.

Dice que espera juntar suficiente para comprar un tipo cammión de comidas de los llamados “Foods Truck” o carrito amplio para comenzar su negocio de cocina venezolana, ya que dice le ha gustado a mucha gente, no solo a sus connacionales.

“Vienen de la Central de Abastos, de los que trabajan cerca, de seguridad, taxistas. Vienen y me compran; sí les ha gustado mi comida. Ojalá me haga de un camión y así de eso vivir aquí. No pienso ir a Estados Unidos, está muy peligroso”, comentó la mujer, quien reconoció que en su país natal fue muy difícil por extorsión del gobierno y de criminales, así que decidió irse.

Otro caso similar es el de César, quien es el especialista en cortar cabello a la comunidad y espera poder poner una peluquería.

“Yo aprendí a cortar en el barrio; así es como uno aprende de todo. Les cortó aquí a 20 pesos y sí sale para comer, para el día. Espero que sí haya trabajo o poner mi negocio aquí cerca”, platicó el joven estilista.

Así como ellos, hay varias personas que prefieren conseguir empleo o hacer algún negocio para desarrollarse y forjar una vida en la capital, ya que por los riesgos que es cruzar la frontera y la situación en su nación, lo más ideal es estar en Chihuahua, donde reconocieron que la gente se ha portado muy bien con ellos.

Comentaron que es común que diariamente lleguen personas a llevarles agua, vestimenta o comida, lo que agradecieron mucho. “El mexicano es muy amable, nos acoge, nos da. Son buenas personas. Reconocemos que se tocan el corazón con nosotros”, platicaron.