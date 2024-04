Acuerdan migrantes no tomar 'raits' a la frontera

Debido a diferentes situaciones que han puesto en riesgo la vida de sus connacionales, personas asentadas en el campamento migrante ubicado en el Bulevar Juan Pablo II al Sur de la ciudad, acordaron que nadie tomará algún aventón de choferes particulares de plataformas, ni camionetas, que suelen cobrarles cantidades elevadas para llevarlos a Ciudad Juárez.

Este, es uno de los asentamientos temporales improvisados de extranjeros oriundos de países como Venezuela, Honduras, Guatemala, con mayor cantidad de gente que suele haber hasta 800 personas e incluso llega a haber más de mil a la redonda.

Desde hace más de un mes que se instalaron en esta parte de la ciudad y debido a que están prácticamente a la intemperie, abunda la basura de los alimentos que consumen, así como del papel utilizado para las necesidades básicas.

A pesar que algunos han manifestado su interés de quedarse en la ciudad para trabajar o hacer algo, la situación sanitaria en este campamento han empeorado con la llegada de cientos más y por las condiciones climatológicas.

No obstante, el no poder comprar boletos de autobús en la Central Camionera, obligó a algunos a utilizar aplicaciones de chofer particular o bien, contactar a alguien que los lleve a la frontera.

Hay quienes les llegan a cobrar hasta dos mil pesos por persona en auto particular mediano o compacto, pero sin la seguridad de llegar bien al destino o que vayan a ser abusados de alguna manera.

“Ya no nos queremos mover. Hay algunos jóvenes que solo les pagan y los dejan en la carretera; ayer, uno dice que fue secuestrado y que le llamaron a su familia allá en Venezuela y le pedían 10 mil dólares; no podían y que lo bajaron a cinco mil dólares. No se puede viajar así, es muy inseguro”, comentó Erickson, migrante del campamento.

Deiri Meléndez, una de las líderes de grupos de migrantes, comentó que ya se pusieron muchos de acuerdo para no irse a la frontera y buscar mejor trabajo y estabilidad aquí, porque es muy peligroso y pueden ser víctimas de secuestro, abusos, extorsiones de funcionarios o de criminales.

Dicen que es mejor ir al Centro de la ciudad y de ahí buscar camión para ir al Norte y juntar para comprar boletos a Juárez, pero evitar a toda costa que les den llamados raits en autos particulares.

Esta semana, se realizó un operativo en las instalaciones de la Deportiva ‘Pistolas Meneses’ por parte de elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), donde había otro campamento migrante, por lo que se fueron a otro lado.

También, trascendió que en el kilómetro 30 de la Carretera a Juárez, un camión de pasajeros bajó a varios migrantes, ya que fueron interceptados por la Guardia Nacional, resguardados y regresados.

Además, esta misma semana se volcó una camioneta en la que viajaban varias personas, entre ellas, migrantes y quedaron lesionados; otra razón más por no optar por viajar en estos “raits” de bajo costo.

Estos refugios se multiplican día a día en calles aledañas e incluso al otro lado de la vialidad; la tienda de conveniencia rodeada fue cerrada totalmente y los originarios de países como Venezuela en su mayoría, Honduras, Guatemala, tienen que ir a otros negocios a comprar bebidas y comida.

Otros, esperan al tres para subirse, algunos pretenden pagar algún chofer particular para que los lleve a Ciudad Juárez; se irán caminando al Norte, pedirán boleto en la Central Camionera o bien, quedarse en la capital para hacer su vida.

Entre algunas personas, hay quienes tuvieron negocios en su tierra natal, pero debido a las políticas dictaduras y crimen organizado, se volvió insostenible, así que cerraron y emprendieron el viaje.

