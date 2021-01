Quiere Maru saber de qué se le acusa

Tomada de Facebook / Maru Campos

Chihuahua— La precandidata del PAN a la gubernatura del estado, María Eugenia Campos, declaró ayer que no ha sido notificada de que deba presentarse ante el juzgado como parte del proceso que se sigue en su contra, pero en cuanto sea informada y le señalen la fecha, acudirá. “Claro que voy a ir a la audiencia, de eso he pedido mi limosna, saber de qué se me acusa”, dijo la aspirante a la candidatura panista a la gubernatura, quien agregó que los datos que tenía eran los dados a conocer por un personaje, al cual calificó como beligerante.

Agregó que desde hace tres años ha insistido en que le informen los cargos en su contra, pero a pesar de que ha estado atenta a este asunto, no ha logrado tener acceso a la carpeta de investigación, lo que finalmente podrá realizar en la audiencia.

La semana pasada trascendió que un juez de control fijó las fechas para dos audiencias para que se presente para decirle de qué se le acusa; la primera de ellas será mañana a las 9:00 de la mañana, mientras que tendría que regresar el jueves para la segunda.

Los señalamientos que se le han hecho son los relacionados con que forma parte de personas que se beneficiaron con recursos públicos en la pasada administración estatal.

Hace dos semanas un juez de distrito en Ciudad Juárez le negó la suspensión provisional a María Eugenia Campos, por lo que fue notificada.

