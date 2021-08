‘Que expliquen cómo pagan sus propiedades’

Chihuahua— Diputados de oposición indicaron que los funcionarios estatales que han adquirido propiedades de varios millones de pesos deben explicar, a través de sus declaraciones patrimoniales, la manera en que han obtenido los créditos, ya que la simple aclaración de que se trata de un préstamo bancario no despeja las dudas sobre de dónde vienen sus ingresos.

Omar Bazán, diputado del PRI, mencionó que en el caso del fiscal César Peniche y del secretario de Seguridad Pública, Emilio García, no es fácil que una institución bancaria les autorice un crédito, ya que se consideran cargos con un perfil de riesgo.

Añadió que los funcionarios estatales, aun y cuando terminen su labor en el Gobierno del Estado, deben presentar su declaración patrimonial en la que obligadamente tienen que reportar el crédito que indican es para financiar la adquisición de los inmuebles.

En la actual administración estatal, los dos principales mandos policiacos adquirieron bienes inmuebles con valor millonario.

De acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Emilio García Ruiz, anotó el pasado 8 de julio la compra de una “unidad de propiedad individual” con valor de 3.8 millones de pesos en la Torre Cenit Residencial, en la capital del estado.

Y antes, entre 2017 y 2018, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel asentó en el mismo registro público la adquisición de dos propiedades en la ciudad de Chihuahua con un valor, ante esa instancia registral, de 6.7 millones de pesos entre ambas, pero según el avalúo de una empresa sólo una de ellas cuesta 17.1 millones.

El legislador por Morena Miguel Colunga añadió que una institución bancaria no entrega un crédito de ese monto a una persona que no tenga la capacidad de avalar su capacidad de pago.

Destacó que para un funcionario público no resulta sencillo, ya que se sabe que su trabajo es temporal. “Como diputado no me dan créditos de esas cantidades, ya que es un trabajo que dura poco tiempo”, señaló.

