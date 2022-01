Promueve Aras contratos para producción de mina

Chihuahua.— Hasta finales de enero asesores de la financiera Aras continuaban llamando a inversionistas para pedirles la firma de contratos con respaldo en la producción de la mina La Mora, la cual, sin embargo, nunca ha sido propiedad de la empresa.

Esto se dio a conocer al fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, durante la mesa interinstitucional para solucionar el desfalco de Aras, informó la diputada María Antonieta Pérez, quien agregó que la mina es propiedad de un particular de nombre Alfonso Fernández Vega, que lejos de producir oro, sólo cuenta con plomo, zinc, plata y barita.

“Vamos a hacer una campaña, próximamente vamos a volantear en la ciudad de Chihuahua que es donde está la mayor afectación para repartir volante en mano a los ciudadanos, para que no se dejen engañar, para que denuncien, teléfonos de contacto… será una campaña de información masiva con un video informativo para que ya no se relacionen con asesores, que ya no caigan en ofertas de ningún tipo de engaños y que acudan a la Fiscalía”, comentó la legisladora.

La reunión tuvo lugar en una sala del piso 18 del Congreso del Estado el pasado lunes, donde estuvo presente Francisco Sáenz, secretario de Asuntos Políticos de Gobierno del Estado, a quien le solicitaron la gestión de una reunión con la gobernadora, además de 15 representantes del comité que se formó para representar a más de 4 mil afectados.

Durante sus intervenciones, el fiscal de la Zona Centro aseguró que durante las vacaciones de diciembre un grupo de trabajo de la dependencia continuó con la integración de las carpetas de investigación y pidió la confianza para resolver el caso que hasta el momento acumula alrededor de 4 mil denuncias por el delito de fraude.