Prófugo, el presunto agresor de Mya Naomy

Camargo.- Erick E. D. B. C., de 17 años, presunto responsable de apuñalar 47 veces a Mya Naomy escapó de la justicia al enterarse que se le ejecutaría una orden de aprehensión por no presentarse a la audiencia de apelación la cual se llevaría a cabo el día de ayer en Camargo; sin embargo, al enterarse de que sería detenido este huyó y hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

Lo anterior fue informado por el Tribunal Superior de Justicia y por la misma Mya Naomy luego de que su madre fuera citada la noche del martes en los juzgados para darle a conocer que el presunto responsable ya no se encontraba en su casa.

Erick E. D. B. C., en un principio fue detenido por la autoridad, pero posteriormente fue puesto en libertad por el juez Erick Estrada.

Entre lágrimas, Mya y su madre salieron de los tribunales de Ciudad Camargo y ellas en conjunto con integrantes de diversos colectivos feministas refirieron que se le habían cambiado las medidas cautelares al joven; sin embargo, esto no fue así sino que sería detenido por no acudir a la audiencia.

Mya Naomy recibió un total de 47 heridas en el cuello, torax, espalda, brazos y manos y ella señaló que la intención de su agresor era matarla.

El caso de esta joven ha conmocionado no sólo a Chihuahua sino también a otras personas de otros lugares del país y del mundo, ya que la noticia ya ha sido publicada en otros medios nacionales y recientemente en internacionales.