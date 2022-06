Presentan nueva denuncia penal por ‘terreno caliente’

El diputado priista Omar Bazán denunció ante la Fiscalía General del Estado (FGE) a la extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Mónica Vargas Ruiz, por “extraviar” una queja contra el exgobernador Javier Corral interpuesta en la pasada administración estatal.

Dicha queja, registrada en septiembre de 2019, exigía que la SFP investigara a Corral por el “terreno caliente” que se adjudicó en Ciudad Juárez, enseguida de su casa de la colonia Partido Romero, en la calle Costa Rica.

Bazán señaló ayer que, en un inicio, la Función Pública confirmó de recibido e incluso le pidió ampliar la denuncia, pero luego le dijo desconocer que tenía en su expediente recurso alguno de este tipo.

La querella recibida ayer por el Ministerio Público señala la comisión probable de los delitos de daños, ejercicio ilegal del servicio público, coalición, retardo en la administración de justicia y encubrimiento por favorecimiento.

Y va contra la SFP, su extitular Mónica Vargas, y quien resulte responsable, agregó.

De acuerdo con la relatoría, el 12 de mayo de 2022, mediante oficio No. 070/2022, dirigido a María de los Ángeles Álvarez, actual secretaria de la Función Pública, Bazán solicitó información en relación a los hechos denunciados el 24 de septiembre de 2019 ante Vargas Ruiz.

Ahí pidió investigar a Corral Jurado en relación a un predio de 227.64 metros cuadrados aledaño a una de sus propiedades en Ciudad Juárez, ubicado en la calle Costa Rica #179, entre 16 de Septiembre e Ignacio de la Peña.

Posteriormente, expone la denuncia, María Antonia Arreola Valenzuela, directora de Procesos de Investigación de la Secretaría, mediante oficio SFP-DPI-411-2019, le solicitó ampliar la denuncia, señalando que ya se había abierto el expediente “Exp. EPRA-79/2019”.

En respuesta, el 23 de octubre de ese mismo año Bazán presentó su ampliación de denuncia.

Esta señala, según documentó, que el inmueble mencionado tiene tres embargos que en conjunto superan los 30 millones de pesos, que equivalen a más de 58 veces el costo del predio que se adjudicó indebidamente.

Asimismo, que los embargos están anotados en la escritura del Registro Público de la Propiedad y del notario que existe sobre el lote de la calle Costa Rica número 179, hacia donde Corral extendió su residencia por la colindancia, luego de que por décadas fuera una finca abandonada.

Y que dos de dichos embargos son –en conjunto– por 119 mil 363 dólares y otro más por 26 millones 966 mil 667 pesos, según certificados del Registro Público de la Propiedad.

“Por lo anteriormente expuesto y buscando se aclaren los hechos con relación al funcionario, es del interés tanto de un servidor como de la ciudadanía en general se lleve a cabo la investigación correspondiente para determinar la veracidad de los hechos y deslindar de responsabilidades al gobernador, o en su caso, proceder de la manera que lo marque la ley”, indicó el diputado.

Bazán señaló que, al realizar diversas llamadas de seguimiento con personal de la SFP, se le indicó que el expediente había sido remitido a la Fiscalía debido a que la dependencia carecía de facultades para realizar la investigación, mediante un acuerdo interno del que no tuvo conocimiento físico.

“Al tratar de ubicar la referida denuncia en el actual gobierno, se informa a mi personal que el expediente Exp. EPRA-79/2019 corresponde a diversos hechos que no guardan relación con los que yo denuncié y es por ello que tengo el temor fundado de que se haya ocultado el expediente y desaparecido los datos que estuve aportando, para encubrir indebidamente al exgobernador Javier Corral Jurado”, abundó.

Ayer, previo a la denuncia ante la FGE, criticó que aunque la representación social le confirmó de recibido dicha queja contra Corral, la desapareció. “Ahora la Secretaría de la Función Pública dice que no existe expediente, entonces eso significa que alguien lo sustrajo, y es lo que voy a denunciar”.

Bazán apuntó también que hace una semana un juez colegiado de Distrito le notificó que dio la orden a la Fiscalía Anticorrupción para que se presente nuevamente la denuncia “que no me dejaron hacer hace cerca de dos años sobre las particularidades que obedecían a la Auditoría Superior del Estado por más de ocho mil millones de pesos en el gobierno de Javier Corral; lamentablemente esta Fiscalía Anticorrupción no me aceptó la denuncia”, dijo.

En ese caso, el priista señaló que dicha Fiscalía Anticorrupción fue oficial de partes y defensora de Corral.

“Me fui al Poder Judicial federal, obtuve el amparo, voy con el amparo a la Fiscalía Anticorrupción, y con el amparo me dicen que se fueron a la revisión, es decir, están litigando a favor de Corral”, dijo.

