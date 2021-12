Piden apoyo por los desaparecidos en Coyame

Chihuahua.- Oraciones, exigencias de justicia a la autoridad, cartas y peticiones de apoyo, son las que familiares de los 13 desaparecidos en Coyame el pasado mes de septiembre, publican en redes sociales sobre la recompensa que el gobierno estatal ofrece a quien dé información sobre el paradero de las víctimas. Hasta el momento, según dichas publicaciones, no hay noticias de ninguno de ellos.

Frases como “Dios los acompañe donde quiera que anden”, “triste pero hay que tener fe, mi hijo tampoco ha salido, estoy viviendo una agonía que no tiene fin”, “no hay que perder la fe, comparto su dolor malamente no hay apoyo de las autoridades”, “solo nos dan atole con el dedo para que nos calmemos y no hacen nada y el tiempo pasa y no sabemos nada”, “No se rajen exijan a este gobierno mediocre que se pongan a trabajar... no se dejen caer...sean su piedra en el zapato”, pueden leerse en las redes sociales de los familiares así como en la página creada para el seguimiento del caso.

De igual forma, las familias han subido a las redes la “carta de un desaparecido”, texto que habla sobre la petición de una persona ausente hacia quienes le aseguraban lealtad en las buenas y en las malas. “A ti qué has compartido mi foto una y otra vez, que sin conocerme te solidarizas con el sufrimiento de los que me aman, mil gracias.

A ti familiar, compañero y amigo, que juraste estar en las buenas y malas, y miras mis fotos y deslizas como si no me conocieras, cuando juraste estar incondicionalmente, cuando una amistad o un lazo familiar nos une y aun así el miedo te hace actuar como si no pasara nada.

Mil gracias porque aquí se conoce a los verdaderos amigos y a la familia. A ti que desde el primer día que notaste mi ausencia no has dejado de buscarme, mil gracias por no darte por vencido. Dios los bendiga grandemente, sigamos en oración para que Dios no me suelte de su mano y pueda regresar y sanar el dolor de mi familia, sobre todo el de mis padres hijos y hermanos. Tú, si tú, que sabes o tienes una pista, qué esperas para mandar un anónimo de mi ubicación. Hazlo y limpia tu conciencia y a la vez me ayudas a descansar por fin donde me tienen”, señala.

El pasado jueves 16 de diciembre, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE), ofrecía una recompensa de 200 mil pesos, por información que llevara a dar con el paradero de 7 de las 13 personas desaparecidas en Coyame, quienes intentaban cruzar a Estados Unidos de manera ilegal.

La desaparición de dicho grupo se reportó en septiembre pasado, luego de que los familiares perdieran comunicación con ellos. Posteriormente la FGE confirmó que se investigaba la desaparición de las víctimas del sexo masculino, quienes habrían ingresado al punto conocido como Loma de Arena. El 25 de diciembre se cumplirían 3 meses de la desaparición.