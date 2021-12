Pasarán afectados ‘una triste Navidad’

Chihuahua.– Las afectaciones de Grupo Aras a la Comunidad Chihuahuense calan más en Navidad, coinciden personas que, de acuerdo con sus testimonios, llevan cuatro meses sin recibir rendimientos ni noticias de sus inversiones.

No hubo aguinaldos

El caso de “Patricia” es especial, pues durante la pandemia su empresa de instalaciones automatizadas quebró y, junto con su esposo, tuvo que empeñar y perder muchos bienes para las liquidaciones y demandas laborales; sin embargo, lograron sobreponerse y para asegurar los aguinaldos de 20 empleados, invirtieron en agosto de 2021 la cantidad de 100 mil pesos, a plazo fijo de tres meses.

“Como ya habíamos pasado una crisis anterior, tuvimos que empeñar muchísimas cosas y aun así nos demandaron, decidimos invertir dinero en Aras, y ya con la Navidad, con lo que metamos, más el rendimiento, ya no nos deshacemos de nuestras cosas”, pensaba “Patricia”.

Comenta que su vecina Alma Ramírez, quien es alta directiva de Aras, fue quien la animó a invertir y cuando surgieron los rumores de quiebra le aseguraba que todo marchaba bien; no obstante, hasta el momento no les han regresado su inversión ni pagado sus rendimientos.

Mencionó también que su asesor, de nombre Martín Arce, le aseguró en todo momento que no había motivo de preocupación, hasta que un día le confesó que no había garantía de devolución y que podía proceder como ella quisiera.

“Ahora nosotros no tenemos capacidad de pagar el aguinaldo a nuestros empleados, y junto con nosotros van a quedar perjudicadas otras 20 familias, y ahora tenemos amenazas de nuevas demandas laborales, vamos a tener que deshacernos de nuestras cosas, mi hijo tiene seis años y al parecer no va a tener regalos”, menciona.

Narró que durante años los vehículos de su vecina, cuyo esposo también es asesor, siempre llevaban en los vidrios publicidad de Aras y de la fundación de la financiera; pero desde hace meses, los vehículos no portan el nombre ni los signos de Aras.

“¿Entrando el año cómo voy a pagar a los empleados, los despidos? Me van a llover demandas, mi empresa en Chihuahua ya quebró, y me angustio mucho porque sé que se viene algo muy fuerte”, concluyó, haciendo un llamado a las autoridades para solucionar este problema social.

Eran sus ahorros

“Ana”, trabajadora y ama de casa de 56 años de edad, comenta que pasarán una triste Navidad debido a que ella y su pareja invirtieron 350 mil pesos, dinero que no pierden esperanzas en recuperar porque representan el ahorro de toda su vida.

Ella invirtió por primera vez 50 mil pesos en septiembre de 2020 con plazo fijo a tres meses, cantidad que reinvirtió en los mismos términos; pero para el 26 de diciembre había reunido más dinero e ingresó 150 mil a la empresa esperando recibir réditos mensuales, que le dejaron de pagar en octubre.

En el caso de su pareja, invirtió los 150 mil pesos que le pagó la empresa donde laboraba cuando cerró; se quedó sin trabajo, sin su inversión y ahora, a sus 54 años, consiguió un empleo modesto que les sirve de sostén económico.

“Esperemos quitarles lo que es nuestro, es nuestro dinero, vamos a tener una Navidad muy raquítica para sus nietos de 10, 5 y 4 años; yo ahorita estoy en la casa, no puedo trabajar porque necesito ir a las reuniones, estamos muy apurados. Pegó más por las fechas por las que son, pero no me puedo derrotar porque me va a llevar la tristeza, me va a pegar la depresión y no se vale”.