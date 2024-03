Participará docente de la UACh en proyecto europeo

El consorcio que reúne a expertos de primera línea mundial para impulsar la innovación en la industria de los alimentos de origen vegetal, seleccionó a la profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), la doctora Erika Salas Muñoz (perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3), para convertirla en la primer mexicana que estará en el “Future of plant-baes food: bridging the gap of new proteins and flavoursome".

Este, proyecto, se lleva actualmente a cabo en diversas instituciones de la Unión Europea y en esta ocasión, esta maestra de la Facultad de Ciencias Químicas se integró al equipo de más de 100 investigadores.

El proyecto consiste en que “Los alimentos de origen vegetal representan una gran oportunidad para convertirlas en fuentes alternativas alimenticias benéficas para la salud”.

“Lo anterior se puede lograr al combinar los fitoquimicos naturales con las proteínas vegetales, lo que permite reducir el consumo de carne y productos lácteos y, al mismo tiempo, las emisiones de dióxido de carbono” detalló la Dra. Erika Salas.

Además, mencionó que como es bien sabido los alimentos y las proteínas de origen vegetal tienen un sabor un tanto indeseable al paladar con características amargas, uno de los objetivos es lograr que dichos aromas sean más agradables al momento de ser ingeridos.

Explicó que este proyecto representa la innovación para la industria alimentaria, por lo cual los investigadores plantean el gran reto por mantener los perfiles de sabor deseables con un procesamiento mínimo de los alimentos.

“Es por ello que FLAVOURsome (https://flavoursome.eu/) se basa en la creación de conocimientos compartidos sobre la investigación del sabor para impulsar la innovación en la industria de los alimentos de origen vegetal”, expresó la maestra investigadora de la UACH.

Agregó que esta acción plantea emplear un enfoque concertado para encapsular el conocimiento de diversas experiencias, fusionar la correlación entre la investigación y el análisis sensorial, así como realinear los trabajos futuros al tiempo que se fomentan los intercambios entre el mundo académico y la industria alimentaria.

Cabe mencionar que en esta acción FLAVOURsome se tiene el objetivo de que el grupo integrador multidisciplinar realice la transferencia prevista de conocimientos dentro y fuera de Europa, para garantizar mantenerse a la vanguardia de la investigación sobre los aromas y sus aplicaciones en los alimentos de origen vegetal.