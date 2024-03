Están fuera de servicio 33 semáforos en la ciudad de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Ciudadanos de la capital del estado, han externado su preocupación debido a la falta de semáforos en varias zonas de la ciudad. Según denunciaron a la redacción de El Diario, son varios los que ya no sirven o que se mantienen como preventivos a lo largo del día, sin que exista un plan para reactivarlos o una hora específica, sobre todo cuando hay una mayor cantidad de transeúntes para que estos funciones.

Según información de la Subsecretaría de Movilidad actualmente un total de 33 semáforos se encuentran en dichas condiciones; de este total, según especificó la dependencia, 13 semáforos se encuentran descompuestos. Se trata de los que se encuentran en las siguientes intersecciones:

Francisco Villa Entrada a Soriana Saucito, Independencia y Zubirán, Silvestre Terrazas y C. 110, Flores Magón y Ángela Peralta, Juárez e Independencia, Bolívar entre C. 3ra y C. 5ta, Industrias y Mark Twain - Escanceda (2 cruceros), Independencia y Ponce de León, Guillermo Prieto Lujan y Olivos Silvestres, Ocampo y Ochoa, Fuentes Mares y C.3ra, Fuentes Mares y C. 6ta, Fuentes Mares y Diamante.

Por otra parte son 15 los que se han desinstalado por distintos motivos tales como la implementación de glorietas, falta de refacciones, estudio de proyecto para 4 altos, según explicó la Subsecretaría. Se trata de los siguientes:

Independencia y Progreso, Ignacio Rodríguez y 16 de Septiembre, C. 25-C. 27 y Escudero, Mirador y San Felipe, 20 Noviembre y C. 46, Flores Magón y 20 de Noviembre, Flores Magón y C. 46, Fuentes Mares y Niños Héroes, Guadalupe y Elia, Prol. Pacheco y Deportiva Sur, Silvestre Terrazas y C. 80, Sosa Vera y Nogales, Tecnológico entrada CONORTE, Sosa Vera y Dostoievski, Ramírez Calderón y Deza y Ulloa.

En última instancia se ha optado también por utilizar como preventivos los semáforos de las estaciones Bowi, en este caso se han reportad un total de cinco en estas condiciones:

Juárez e Independencia, Ocampo y Ochoa, Fuentes Mares y C.3ra, Fuentes Mares y C. 6ta, Fuentes Mares y Diamante.

En este sentido la ciudadanía hizo un llamado a las autoridades para considerar encender este tipo de semáforos, sobre todo en las horas pico en que para los peatones es más difícil cruzar y se arriesgan a que los automóviles no se detengan. Asimismo conductores han también denunciado la importancia de contar con semáforos en distintos cruces en los que en distintas horas de igual manera se complica el paso de vehículos.