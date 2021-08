Pagan el agua, pero no tienen servicio; se quejan

Pobladores del municipio de Aquiles Serdán se manifestaron ayer frente a las oficinas de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), debido a que argumentan no tienen el servicio desde hace 15 días a pesar de pagar sus respectivos recibos.

Fue una comitiva de 12 personas quienes pudieron acudir a la manifestación con el fin de entablar alguna reunión con autoridades y que les resuelvan su problema.

"Allá los de la Junta de Aguas no nos resuelven nada. Les hemos llamado y nada...está así casi medio pueblo. Son dos semanas ya y no es posible, por eso vinimos los que pudimos", comento César Ruiz, habitante del municipio afectado.

La intención era tener una reunión con el director ejecutivo de la JCAS, Óscar Ibáñez Fernández, sin embargo no fueron atendidos y los llevaron con un funcionario quien les dijo no poder resolver absolutamente su situación porque no había suficientes recursos para hacer funcionar las bombas en aquel municipio y muchos pobladores no han pagado sus servicios.

Chumel Luján, también representante de vecinos y afectado, dijo que de no resolverse esto, irán directamente a Palacio de Gobierno para exigirle al gobernador, Javier Corral Jurado atender este problema porque consideran injusto, ya que hay cientos de habitantes que han estado al corriente con sus pagos a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) y es totalmente injusto que no haya respuesta.

“Hay gente que tiene familias de más de seis integrantes. Todos usan el baño, se bañan, hay que limpiar, lavar la comida. Ellos dicen que muchos no pagan por eso no hay dinero para hacer jalar los sistemas. Nos parece un burla de que por algunos tengamos que pagar la mayoría”, argumentó el quejoso.

Hace algunos meses, también habían manifestado su descontento con el actual titular de la JMAS de Aquiles Serdán, Esteban Turati Muñoz, por su maltrato a la gente, pésimo servicio de agua y ahora con la falta del mismos, razón por la que habían intentado con Ibáñez, superior de él, pero dijeron que llegarán hasta las esferas más elevadas para hacer justicia al pueblo.