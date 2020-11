Paga Estado 548 mdp de comisiones por deuda

Archivo

Más de 548 millones de pesos ha pagado en tres años el Gobierno de Chihuahua a bancos, por las comisiones que le cobran para prestarle ante el mal historial crediticio con el que cuenta.

De acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Hacienda, cuando en 2017 apenas desembolsó 105 mil 118 pesos a Banobras por acceder a cuatro bonos cupón cero, en 2018 pagó hasta 149 millones de pesos en comisiones por un crédito sindicado de BBVA Bancomer por un monto de 20 mil 133 millones.

Para 2019 la partida pagada en este servicio superó el doble: 343 millones de pesos.

De esta cifra, 42 millones 724 mil se otorgaron a Grupo Financiero Multiva por un crédito de corto plazo por 700 millones de pesos, y arriba de 261 millones 597 mil a Banobras por el manejo de los bonos cupón cero, como se indica en el Informe Analítico de la Deuda de Largo Plazo y Otros Pasivos.

Durante 2020, de acuerdo con los informes trimestrales, la administración ha pagado a Multiva por lo menos en tres ocasiones un monto total de 54 millones de pesos por tres créditos de corto plazo otorgados en julio y agosto.

Por dos créditos de corto plazo por 300 millones de Multiva, Hacienda pagó 17 millones 664 mil y 18 millones 40 mil pesos, respectivamente, y 5 millones 888 mil por otro de estos empréstitos por 100 millones de pesos.

Además hay otro pago de 15 millones 303 mil 500 pesos dentro de una emisión bursátil del fideicomiso carretero, por un crédito cuyo saldo al 30 de septiembre era de 14 mil 322 millones 782 mil 434 pesos, como se observa en el desglose.

Ante la falta de transparencia del Gobierno del Estado en el manejo de la deuda y el costo de sus servicios, el diputado de Morena Miguel Ángel Colunga señaló que, como cliente, Chihuahua tiene un mal historial crediticio.

“A los que tienen mal historial crediticio les cobran comisiones y no les dan tasas preferenciales”, mencionó.

Como no es un buen cliente el Gobierno ya es riesgoso, los bancos se tienen que proteger y le cobran comisiones y tasas de interés más altas, agregó.

“El Gobierno está agarrando dinero. Y dice un dicho que no hay dinero más caro que el que no se encuentra, y bajo esa lógica está actuando. No le hace que le cobren comisiones o que le cobren tasas altas porque no hay más quien le preste”, afirmó.

Dijo que en temas financieros, la administración también está en semáforo rojo.