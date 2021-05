No tengo nada de lo cual se me pueda atacar, Arrieta

/ Carlos Arrieta

Ciudad Juárez— Carlos Arrieta, aspirante a la gubernatura del Partido Encuentro Solidario, en el debate en instalaciones del Instituto Estatal Electoral (IEE), señaló que los candidatos se están peleando por todo lo que hicieron sus gobiernos.

“El Capi Arrieta es un candidato que no está señalado de que se anda robando el agua, no tengo nada de lo cual se me pueda atacar”, expresó.