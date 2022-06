'No seremos alcahuetes en el caso Duarte'

Ciudad de México- Durante su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador negó algún tipo de favoritismo o la posibilidad de que el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte vaya a quedar en libertad luego de que hace unos días fuera extraditado de Estados Unidos a México.

Aseguró que será revisado el proceso legal de Duarte y si es el caso, sea juzgado por las 20 órdenes de aprehensión que tiene en su contra y no sólo por asociación delictuosa y peculado.

"Tiene que ser la instancia que corresponda, confiamos en la correcta actuación y con rectitud de las autoridades locales, no hay impunidad trátese de quien se trate" y negó que el gobierno federal vaya a atraer el caso.

Insistió en que no les corresponde, sin embargo, no serán alcahuetes en el caso que se lleva en contra del ex gobernador "ya no es lo de antes" insistió.