Sujetos a proceso por tragedia migrante siguen en altos puestos

Chihuahua, Chih.- A un año de la tragedia 27M, en que murieron 40 personas migrantes y 27 más resultaron heridas por el incendio de una estación provisional migrante en Ciudad Juárez, aún no se ha cumplido con la reparación del daño a las víctimas ni se ha sentenciado a responsables, quienes siguen ostentando altos puestos, consideró el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña.

“Definitivamente recordar una tragedia como estas a 1 año de que haya sucedido y pudiendo verificar que no se le ha cumplido a las víctimas. No ha habido la indemnización que se prometió para las víctimas, no hay una sentencia que determine quién es responsable.

De hecho, las personas que están sujetas a proceso por estos hechos no han sido sentenciadas y siguen ostentando altos puestos en el gobierno federal y van a Juárez a cumplir con el requisito de firmar ante un juzgado”, declaró el secretario, en referencia al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

Ante este clima de impunidad a un año del hecho el secretario hizo un llamado para que se dé justicia para las víctimas y que esta situación no se vuelva a repetir.

“Valga esta fecha en la que recordemos las personas que perdieron la vida, a quienes resultaron heridos, a quienes perdieron algún miembro de su familia, para recordar la obligación que como gobierno, en este caso el gobierno federal, tiene para vigilar los derechos de los ciudadanos. Esto no es más que una prueba más de la falta de una política migratoria real. Que el tiempo no nos haga olvidar y esperemos que esto no se vuelva a repetir”, dijo.

Hizo el llamado a que en esta fecha se inicie con los trabajos para lograr una mejor política en materia migrante en el país.