Niega Corral 1.7 mdp para el Estado

Chihuahua— Tras el ofrecimiento que hizo el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, de pagar 1.7 millones de pesos que presuntamente desvió del erario estatal, el Gobernador Javier Corral aseguró que Chihuahua no perdonará la corrupción.

"Él quiso en realidad comprar impunidad, él ofreció un acuerdo reparatorio para obtener el perdón de la Fiscalía General del Estado, pero en Chihuahua no hay ni habrá perdón por corrupción política", expuso Corral en conferencia de prensa en Ciudad Juárez.

Ese perdón, agregó, tiene cabida para otro tipo de delitos que no son considerados graves o cuando no se ha ofendido directamente al pueblo, lo cual, dijo, sí ocurrió en este caso, por lo que la ley no lo permite.

"Aquí lo dijimos desde el principio de nuestro gobierno: ni impunidad ni amnistía ni perdón, y por eso no accedimos al acuerdo reparatorio que él propuso", enfatizó Corral en el auditorio B de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, donde entregó certificados a empresas turísticas.

"Nosotros lo que creemos es que las causas penales que estén abiertas deben continuar hasta que el juez determine lo conducente y la responsabilidad que el señor Gutiérrez tenga".

El Mandatario panista subrayó que no sólo se busca obtener una sentencia por los jueces, sino también la reparación del daño.

"Porque lo que buscamos también es recuperar el dinero robado. Ese es uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos, pero no mediante una estrategia de perdón".

Corral afirmó que en ningún caso su gobierno le ha ofrecido perdón a alguien.

"Hemos ofrecido criterios de oportunidad a quienes contribuyen y colaboran con sus declaraciones para ahondar investigaciones que nos permitan llegar a un más hondo calado en términos del Operativo Justicia para Chihuahua".

"Pero esos criterios de oportunidad están formulados en la ley, están señalados en la ley, y le son permitidos al Ministerio Público, lo otro sería tanto como aceptar que alguien compre impunidad y eso es lo que no aceptamos en este caso".

El jueves pasado, al iniciar la audiencia intermedia de Gutiérrez por la causa penal 4094/2017, proceso que enfrenta en el fuero común en libertad, la jueza de control Nora Aída Espino Aguirre preguntó si las partes habían acordado algún mecanismo de aceleración, es decir, un procedimiento abreviado.

La defensa señaló que previamente se le había ofrecido a la Fiscalía un acuerdo reparatorio, esto es, devolver 1.7 millones que presuntamente Gutiérrez desvió del erario de Chihuahua.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los 1.7 millones de pesos los desvió a través de dos empresas: Promotora de Señalamiento Integral S.A. De C.V., de la cual su hijo Alejandro Gutiérrez Gómez es representante legal, así como Jet Combustibles S.A. de C.V., propiedad del procesado.

La acusación de la Fiscalía estatal precisa que con la primera desvió, junto con ex funcionarios de la administración del ex Gobernador César Duarte, 904 mil 579 pesos con 64 centavos por un servicio de mantenimiento general de edificios que no se llevó a cabo.

Mientras que con Jet Combustibles S.A. de C.V. fueron 835 mil 420 pesos con 36 centavos por servicios de traslado que tampoco existieron, según la dependencia.

Gutiérrez, detenido en diciembre de 2017, enfrentaba dos procesos penales por presunto peculado agravado.

El primero era el caso que se federalizó por 250 millones de pesos, de los cuales 246 millones supuestamente se triangularon desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la administración de Duarte y después fueron entregados al PRI para las campañas de 2016.

Por este caso fue absuelto, ya que la FGR no presentó acusación en su contra, por lo que sólo enfrenta el proceso en el fuero común.





Niega tortura

El Gobernador Corral declaró que es mentira que hayan torturado a Alejandro Gutiérrez durante su reclusión en el Cereso Estatal 1, en Aquiles Serdán.

"En primer lugar, les recuerdo que se realizó una revisión muy amplia, minuciosa, puntual, conforme al protocolo en materia de derechos humanos por un organismo internacional, y un experto internacional que acreditó el estado de prisión preventiva del señor Gutiérrez", dijo.

"Y contamos con un dictamen riguroso de que en modo alguno él fue torturado por el estado de Chihuahua, las autoridades de prisión o de la Fiscalía General del Estado, eso es una falacia, es una mentira, y entendemos pues que está en los múltiples recursos que él ha utilizado para tratar de salir al paso".

El jueves pasado, durante un receso en la audiencia, Gutiérrez dijo a la prensa que nunca se le practicó el Protocolo de Estambul.

"No existió ningún Protocolo de Estambul", aseguró.

"¿Ustedes saben que la gente que vino, que nos hicieron creer, hasta a mí, que era del Protocolo de Estambul, no tiene nada que ver y fue contratada por el fiscal?", acusó.