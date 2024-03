Mujeres líderes que ponen el nombre del estado en alto

Chihuahua, Chih.- Mujeres líderes en distintos ámbitos coincidieron en que las chihuahuenses “son fuertes y han logrado abrirse camino para ser exitosas”, aunque reconocen que lo fundamental es seguir luchando por la inclusión y la equidad de género, pues esto las engrandece a ellas y a la sociedad.

Señalaron que debieron enfrentar las injusticias, partiendo de la base de que no hay nada imposible, escuchando consejos y desarrollando una natural vocación de ayuda.

En este contexto, hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, con diversos eventos, pero principalmente con una marcha que se espera multitudinaria y que partirá de la glorieta de Pancho Villa y culminará hasta la Plaza del Ángel.

La gobernadora Maru Campos ratificó su compromiso por combatir la impunidad en los delitos contra las mujeres, donde aún falta mucho por hacer en el tema de la seguridad; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández recalcó los avances de la mujer en el Poder Judicial, fruto de la lucha por abrir espacios.

Con el paso de los años, las mujeres han ido abriendo camino en terrenos que antes eran considerados sólo para el desempeño de los hombres, sin embargo, quienes fueron consideradas como débiles, han crecido de manera admirable y actualmente lo mismo pueden verse realizando actividades sencillas y hasta grandes gestiones en beneficio de la ciudadanía.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, algunas de quienes ahora ocupan espacios de liderazgo en diversos ámbitos reconocen que lo fundamental es seguir luchando por la inclusión y la equidad de género, pues esto las engrandece a ellas y a la sociedad.

El 8 de marzo no se celebra, se conmemora para honrar la lucha de muchas mujeres por el reconocimiento de sus derechos humanos, garantizar el respeto a su vida y lograr la apertura para ocupar todos los espacios que, durante siglos, les fueron negados por una sociedad misógina.

Aunque sigue habiendo deudas y las violencias persisten, las mujeres mantienen estas luchas y ahora no existe ámbito en el que no sobresalgan, por su dedicación, empeño, ganas de salir adelante e intención por lograr sueños, metas y deseos de ayudar a sus familias, además de incluir a todos sin hacer distinciones.

A manera de homenaje para tantas mujeres que, a pesar de la adversidad, han logrado salir adelante de las circunstancias en las que les tocó vivir, se hizo una entrevista a varias chihuahuenses destacadas en varios ámbitos.

CLAUDIA ARLETH ESPINO

“Soy orgullosamente de descendencia Tarahumara, y trabajo por la igualdad no sólo de mis hermanos, sino de mujeres y todas las personas que estén en situación de vulnerabilidad”, aseguró a quien de cariño se le conoce como Kata.

Desde siempre convivió con los indígenas y fue testigo de muchas injusticias, por eso tiene un carácter fuerte, característica que notó una de sus maestras en bachillerato y la encamino a estudiar la abogacía. Siempre fue buena en sus calificaciones y logró obtener becas que le permitieron estudiar un doctorado en España. Se especializó en temas electorales y le tocó iniciar con los programas para que sus hermanos de raza pudieran incursionar en el área de las elecciones.

“La maestra Katita”, como la conocen sus alumnos de la Facultad de Derecho, imparte materias en derechos humanos. Además del área legal, de derechos humanos y electoral, en su tiempo libre da consultas personalizadas porque tiene un amplio conocimiento en medicina tradicional.

Su origen indígena, siempre fue motivo para que algunas personas trataran de minimizarla, pero eso a ella nunca le importó, al contrario, siempre destacó por ser alguien ajeno a los malos comentarios de los demás y los tomó como alicientes para seguir adelante.

Su trayectoria en derechos humanos y temas electorales la ha llevado a ocupar puestos nacionales y visitar gran parte del país promoviendo la igualdad e inclusión. El año 2023, recibió un reconocimiento de mujeres en el área electoral a nivel nacional, y este año está otra vez nominada a recibir otros reconocimientos.

Su mayor fuerza son su hijo Alex y su madre, quien siempre tiene el consejo acertado para ella, además de Kiriaki, quien fue su inseparable hermana, pero ya está disfrutando del espacio celestial.

JUDITH SÁENZ

Tiene varias especialidades como litigante y dirige un prestigioso despacho en el que brinda asesoría y ayuda legal a la gente.

Desde que tenía 8 años, supo que su vocación sería la de abogada, y es que un día, cuando estaba en la escuela, le tocó participar en una obra de teatro e interpretaría a una abogada, para eso su madre le compró un libro de licenciados que ella aún guarda con mucho cariño y ahora agradece.

Para la abogada, no existen causas difíciles, y menos cuando se trata de hacer justicia a favor de personas vulnerables, muestra de ello son las incontables situaciones en las que ha tenido que enfrentarse contra empresas, o incluso instituciones federales o de salud. Cuenta con un espacio gratuito para ayuda de gente muy necesitada.

Es muy joven y como todo ser humano, en momentos de estrés, la mejor manera que tiene para relajarse es la de hacer ejercicio, incluso ha ganado competencias nacionales en acondicionamiento físico.

El mejor momento de iniciar y terminar el día es con los abrazos de su hijo. Un pequeño de tres años que le roba el corazón cada vez que le brinda una sonrisa.

LETICIA ANDUJO

Creadora del grupo “Cadena de Favores”. Se dedica a ayudar a los que menos tienen, a los que necesitan medicamentos y no tienen para comprarlos.

A Lety le tocó hace unos años ser testigo de cómo muchas personas sufrían por no tener para comprar medicinas, entonces se organizó con conocidas y comenzaron a intercambiar mensajes y obsequiar el medicamento que tuvieran y no lo necesitaran para donarlo a quien si requería tomarlo para aliviar su salud.

Fue así como le nació la idea de aprovechar las redes sociales para crear un grupo y ayudar a más gente.

De esta manera nació “Cadena de Favores” en la ciudad de Chihuahua, sólo que, por manejar nombres de medicinas, las redes les cerraban sus publicaciones, y era necesario volver a crear otro grupo. Con el paso del tiempo aprendieron a no infringir esas leyes de la web y pudieron seguir adelante, además de ser más selectiva en los casos que presentaba.

Cada persona que pide ayuda, es debidamente investigada para comprobar que sea cierta la necesidad porque asegura no se vale engañar a quienes generosamente donan las medicinas, para entregarlas a quien no las necesite o las quiera para venderlas.

Poco a poco se enteraba de necesidades de personas en otras ciudades, principalmente en la sierra y fueron naciendo otros grupos, siempre bajo su supervisión.

De la salud, también se fue a las necesidades básicas y en ocasiones se han hecho actividades para obtener recursos y comprar alimentos, material de curación, sillas de ruedas y alimentos para casos muy especiales, pues hasta fiesta a quinceañeras sin recursos económicos y fiestas infantiles ha logrado organizar, gracias a la generosidad de los chihuahuenses.

JUDITH TORRES

Después de una larga trayectoria como empresaria en Chihuahua, Judith tomó la determinación de emigrar a Estados Unidos. Hace casi 15 años tomó a sus dos hijos de la mano y se fue en busca de una mejor estabilidad económica para su familia.

Empezar en un país ajeno fue difícil, pero la determinación y entereza que la caracteriza, la hizo sobresalir en un ámbito en el que nunca antes había imaginado, y para ello se capacitó hasta en logística y junto con un grupo de socios, la emprendedora fundó “Inclusive Logistics” que con mucho esfuerzo, empeño y dedicación, ha logrado posicionar a nivel mundial.

La empresa se dedica a brindar asesoría a empresas en el traslado de mercancía vía terrestre, marítima y aéreo a todas partes del mundo, además de asesoría y apoyo legal.

Actualmente cuenta con representación en varios continentes. En Dubái, el nombre de la empresa, ya es reconocido y suena muy fuerte cuando se habla de servicio de calidad.

Sin embargo, no todo ha sido fácil en la vida de esta mujer con orígenes humildes en la ciudad de Chihuahua. Vivió carencias que lejos de desanimarla, la alentaron a superarse y salir adelante junto con su familia. Para ella no existe el, “¡estoy cansada y no puedo!”.

Con una actitud sencilla, se mueve en un mundo que pudiera pensarse es exclusivo para negocios de hombres, pero ella ha puesto el ejemplo de que cuando se quiere salir adelante, no hay pretextos ni tabúes, menos pretextos.

Para lograr el éxito asegura que es necesario capacitarse y después “trabajar, trabajar y trabajar” de otra manera, no se pueden lograr las metas. El trabajo en equipo y las alianzas, la respaldan, pero su motor principal es la familia.

“Para lograr el éxito es necesario escuchar los consejos de mamá, apoyarse en la familia y siempre tener la fe muy grande en Dios”.