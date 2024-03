Juárez, uno de los cinco municipios en Chihuahua que cuenta con la alerta de Género; tiene una Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existen, además, dos sentencias contra el Estado Mexicano emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por feminicidios y es una ciudad que aún se mantiene en el top de los feminicidios a nivel nacional, así como una de las ciudades con mayor incidencia en el delito de violencia familiar.

“Sí. Aún falta mucho por hacer, pero existe un referente importante que es la Fiscalía Especializada de la Mujer”, dijo el fiscal general César Jáuregui Moreno.

En esta Fiscalía, afirmó, “las mujeres de Chihuahua encuentran una dependencia sensible a sus necesidades”.

“Pero falta mucho por hacer, porque la violencia institucional en México sigue estando presente en muchos ámbitos, por eso es importante recordar este viernes 8 de Marzo que la violencia contra la mujer es una gran tarea pendiente”, refirió, sin precisar qué hará para atender ese gran pendiente.

Las demandas de justicia por las desapariciones y asesinatos de mujeres en Juárez continúa y eso es una tarea para el Estado Mexicano en su conjunto, es un reto para los tres niveles de gobierno, dijo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Joel Hernández García.

Entrevistado al término del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa de parte del Estado Mexicano por los derechos violados a siete víctimas de feminicidio y desaparición, el servidor público dijo que este era un logro de las madres ofendidas.

“Vemos que hay un largo camino recorrido, un procedimiento de 20 años ante la Comisión Interamericana Derechos Humanos que llega ahí porque efectivamente, como lo escuchamos, hubo omisiones de las autoridades y en otros casos hasta negligencia y desestimación de la gravedad de los casos”, expuso.

Ahora, México como Estado federado, tiene una distribución de competencias y cada uno de esos niveles tiene que atenderlo, mencionó.

“¿Y cómo lo tiene que atender? Hay que atender de dos maneras, una es el fortalecimiento de las instituciones de procuración de Justicia y otra, un permanente fortalecimiento de nuestro marco legal”, refirió.

El Estado Mexicano está obligado, otra vez, a tomar medidas de no repetición que van desde cosas tan elementales como por ejemplo la capacitación que deben de tener las autoridades, en materia de justicia, para actuar con perspectiva de género, dijo Hernández García.

Sin embargo, señaló que sin lugar a dudas aún existe un largo camino por recorrer.

Para Paula Flores Bonilla, madre de María Sagrario González Flores, asesinada a los 17 años, nada de lo que se ha hecho en Juárez y Chihuahua ha sido suficiente para salvaguardar la vida de las mujeres.

“El dolor sigue e igual nuestra lucha de justicia va a seguir, no termina aquí. Como decía, cuando encontraron a mi hija, dije, no, aquí no termina aquí empieza, entonces yo pienso seguir luchando por la justicia”, aseguró.

La madre de familia lamentó que en Juárez las cosas no cambien, pues solo durante el año pasado fueron asesinadas 26 mujeres, varios de estos crímenes fueron tipificados como feminicidios.

“El hecho es de que los asesinatos siguen y las niñas siguen desapareciendo, cuántas madres hay ahorita que tienen a sus hijas desaparecidas y no se sabe nada, entonces, es donde queremos ver esos cambios. Que ya no haya ni una desaparecida más”, urgió.