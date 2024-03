Me toca recibir los justos reclamos: Maru Campos

Chihuahua.- La gobernadora del estado María Eugenia Campos, publicó un mensaje a través de sus redes sociales oficiales en el marco del Día de la mujer.

La mandataria reconoció la valentía y esfuerzo de las mujeres y empatizó con los reclamos de las marchas que cada año se realizan el día 8 de marzo. Señaló que como niña o joven ella hubiera marchado también, pero que ahora como gobernadora su papel es el de escuchar lo que calificó como justos reclamos.

Asimismo destacó que ella como mujer también espera la justicia pues dijo que sigue viendo a sus agresores libres y empoderados.

Este fue el mensaje de la mandataria:

“Hoy en el día de la mujer quiero compartir con ustedes algunas reflexiones más que como gobernadora como mujer. Reconozco la valentía, reconozco la fuerza y reconozco la sonoridad de todas y cada una de nosotras que enfrentamos a diario distintas batallas. Yo misma he vivido en carne propia esas violencias, muchas veces en silencio sin poder gritar para sanar y hacer justicia, y otras públicamente a la vista de todas, y de todos, y en muchas ocasiones, esperando que la justicia llegue viendo a mis agresores libres y empoderados y como ustedes me he levantado una y otra vez negándome a ser definida por esa violencia. A pesar del dolor, a pesar del miedo y la rabia que sentimos cada vez que la recordamos o sabemos que alguien más la está sufriendo, así que comparto profundamente con todas el deseo y exigencia de libertad de respeto y de justicia para poder sanar y alcanzar la seguridad para vivir libre libres y en paz”.

“Les confieso que hoy como nunca, me encantaría volver al tiempo atrás y como niña o adolescente marchar juntas, con ustedes, para exigir justicia al lado de todas las mujeres de Bien, que toman las calles en paz con la fuerza de la sonoridad para exigir que la realidad en las mujeres en todo el mundo mejore me toca vivirlo como gobernadora y sé que me corresponde recibir los justos reclamos y demandas a la autoridad y el sistema y lo hago con el compromiso personal de qué este gobierno siga trabajando por mejorar las instituciones por hacer justicia y el entorno para todas las mujeres y sobretodo estrechar el diálogo con activistas y con organizaciones feministas.

“Personalmente les digo que cada día trabajamos para evitar que una de ustedes sufra lo que yo misma sufrí de niña de adolescente, y hace algún algunos años todavía. Este gobierno está trabajando para evitar el dolor, hacer justicia, castigar a los agresores y acompañar a quienes son víctimas y aún cuando hemos avanzado con acciones en la fiscalía especializada para las mujeres, el instituto chihuahuense de las mujeres, los centros de justicia para las mujeres, los centros de atención a la violencia contra las mujeres y la Comisión ejecutiva de atención a víctimas. Soy consciente, muy consciente que falta mucho por hacer y les aseguro que no descansaremos para ir respondiendo a esta lucha que nos exige a todos, familias, hombres, mujeres e instituciones y por supuesto a todos los poderes y niveles de gobierno es una tarea de todos y como Mujeres y como gobernador, sé que la marcha de hoy confirmar el poder de nuestra voz de Unidad en paz y sin violencia y nos recordará que seguiremos alzando la voz por nuestros derechos y sobre todo por la justicia, yo voy a continuar trabajando al límite de mis fuerzas y capacidades para que tengamos mujeres seguras libres fuertes sin miedo. Les mando un fuerte abrazo”, puntualizó.