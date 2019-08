Madre e hija desaparecen en Chihuahua

Chihuahua— Armando, esposo de Guadalupe Wendolyn del Río Cruz de 23 años de edad y padre de Yurieth Arellano de 6 años, se encuentra preocupado y desesperado por encontrarlas, ya que no tienen familiares en la localidad debido a que son originarios de la Ciudad de México.

Las mujeres desaparecieron el día de ayer en la colonia Jardines de Oriente, donde está ubicada la vivienda de la familia. Cuando Armando llegó a su casa después de trabajar, a las 7 de la tarde, no estaba su familia, por lo cual las buscó por los alrededores de la colonia hasta las 11 de la noche, sin lograr dar con ellas.

El joven optó por acudir a la Fiscalía General del Estado (FGE), para levantar el reporte de desaparición a la media noche y donde permaneció hasta las 5 de la mañana de hoy, expresó que la autoridad inició el protocolo Alba, que es avisar a las diferentes corporaciones de seguridad, debido a que la extraviada es una menor de 6 años de edad.

Armando señala que todas las cosas de la esposa y de la niña, incluyendo la tablet de esta última, se encuentran en la vivienda, además de que no tienen familia en la ciudad, por tal motivo es más preocupante para él, incluso dijo que ya le avisó a su familia en la la capital del país.

Cualquier información es de ayuda, por lo cual pueden marcar a los números 6143340490 y 614 462 8320, por si alguien las ha visto, además de los números de emergencia 911 y 089 de la FGE.