Llama PRI a no perder de vista la verdadera causa de las mujeres

Chihuahua.– A través de su dirigente, Alejandro Domínguez, el PRI Estatal llamó a no perder de vista la verdadera causa de las mujeres, independiente de los destrozos que se cometieron durante la marcha del 8 de marzo, y al igual que el PAN, acusó a Morena de orquestar los destrozos en edificios públicos, negocios particulares y mobiliario urbano.

Mencionó que el día internacional de la mujer es un momento propicio para visibilizar una lucha permanente e inacabada que garantice el respeto a los derechos de las mujeres en el mundo.

“En el PRI estamos a favor y brindamos nuestro respaldo firme a las mujeres Chihuahuenses, ya que es una manifestación legitima que no puede verse opacada por actos violentos; más aún si estos son generados por agitadores profesionales, hombres y mujeres, que buscan generar descontrol en Chihuahua” comentó Domínguez.

Destacó que la información con la que cuentan apunta a que los responsables de los actos de violencia fueron personas que no tiene sentadas sus raíces en Chihuahua; personas ajenas a las mujeres responsables y comprometidas de nuestro Estado.

“No es posible que Morena infiltre, vulnere y lastime la imagen que como chihuahuenses tenemos; porque en Chihuahua sabemos manifestamos en orden y en paz. Hacemos un llamado a los dirigentes de Morena; para hacerles saber que el desestabilizar no es la ruta, lastimar el Estado de derecho no es la vía; lastimar la lucha de las mujeres es indigno; mejor propongan, debatan; pero no de esta manera.” señaló Alejandro Domínguez.