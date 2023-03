Video: 'Quiero vivir, no sobrevivir'; amanece el Centro de Chihuahua repleto de consignas

Chihuahua, Chih.- El centro histórico de la ciudad, amaneció repleto de consignas escritas por mujeres en las que se expusieron frases que hacen alusión a los diferentes tipos de violencias que viven las mujeres del estado de Chihuahua día con día.

"Quiero vivir no sobrevivir"; "por mi abuela, por mi mamá, por mi hermana, por mi sobrina, por todas; "Yo protesto porque cuando me tocó a mí sentí culpa", "queremos derechos no flores" y "2021-2023, 86 feminicidios, 14 mutiladas y 38 abusos sexuales por maestros", son algunas de las frases que pueden leerse.

PUBLICIDAD

Estas pancartas se encuentran colocadas en la malla del estacionamiento para funcionarios del Gobierno del Estado, en la Plaza de Ángel, a un costado de Palacio de Gobierno y en la Plaza de Armas.

A la marcha, acudieron miles de mujeres, niñas y adolescentes quienes exigieron justicia por los casos de feminicidio y desapariciones y por todos los tipos de violencias.