Listos para evacuar en Ojinaga por inundaciones

Chihuahua.— Ante el riesgo que implica el desbordamiento de la presa El Granero, que actualmente se encuentra al 113.8 por ciento de su capacidad, la gobernadora María Eugenia Campos informó ayer que existe una alta probabilidad de que la población de algunas zonas de Ojinaga sea evacuada.

Detalló que durante la mañana de ayer se reunió con el alcalde de dicho municipio, Andrés Ramos de Anda, así como con productores de la región, con el objetivo de atender y resolver sus necesidades.

La mandataria explicó que desde el sábado pasado, cuando el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, visitó El Granero, se estudian las medidas necesarias para proteger a la población de Ojinaga, Jiménez y López.

Sin embargo, hoy la gobernadora estará en dichas regiones para supervisar la situación de la presa y los estragos que se han generado por las lluvias de los días pasados, así como en otros municipios donde el nivel de las presas genera el riesgo de la crecida de ríos y arroyos.

Cabe señalar que desde el domingo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que se realizarían descargas controladas en la presa para que el desfogue no supere el cauce del río Conchos, debido a que esto provocaría inundaciones en zonas de cultivo y en centros poblacionales.

Aún no hay apoyo por parte del Gobierno federal

Respecto a la falta de apoyo por parte del Gobierno federal, la mandataria dijo que el Gobierno del Estado está atendiendo a las familias afectadas y han comenzado con la reparación de daños en infraestructura; aun así, hizo un llamado a los empresarios y a la sociedad civil organizada para que se sumen a los esfuerzos.

Maru indicó que la red de carreteras federales, en la que se incluyen varios tramos de la ruta Chihuahua-Juárez, presenta grandes socavones a causa de las fuertes lluvias, pero la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no ha dispuesto recursos para su reparación, pese a que el costo por kilómetro oscila entre los 3 y 4 millones de pesos.

La gobernadora reconoció a los empresarios quienes prestaron su maquinaria, a la que el Estado suministra el diésel para hacer los trabajos de mejoramiento.

Respecto a los apoyos federales, la gobernadora indicó que ya se han hecho solicitudes para que Chihuahua reciba recursos adicionales que le permitan hacer frente a las afectaciones causadas por las precipitaciones en al menos 28 municipios.

No obstante, más allá del respaldo o no del Gobierno federal, su administración deberá reparar los daños y por ello reiteró la importancia de que la iniciativa privada de la sociedad civil se sume para apoyar a las familias que presentan pérdidas por las precipitaciones, para que aporten despensas, agua, colchonetas, refrigerados, sillones y otros enseres domésticos, pues la situación que atraviesa el estado no se había presentado en 50 años.

Reparación puente Sacramento

El director de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, Rodolfo Armendáriz Ronquillo, informó que en caso de construirse otro puente en el río Sacramento para sustituir el que colapsó el domingo 4 de septiembre a la altura de la avenida Dostoievski, tendría un costo de poco más de 15 millones de pesos, el cual sería con presupuesto del próximo año.

Dijo que el colapsado no tiene reparación, así que deberá construirse otro paralelo, o bien, hacer una adecuación temporal para que por ahí se pueda pasar, pero lo ideal será construir uno nuevo, que tendría que hacerse hasta el 2023. (Con información de Juan Carlos Núñez)