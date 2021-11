Liberan a presos de La Boquilla; agradece Maru a la Federación

Chihuahua— Hace unos momentos, el juez federal Javier Antonio Mena Quintana ordenó dejar en libertad a los agricultores presos del conflicto por el agua de La Boquilla, Rosendo Lerma Lechuga, Juan Lechuga Montes y Juan Rivera Márquez, presos desde el 8 de septiembre de 2020.

Los agricultores recuperaron su libertad hace unos minutos.

Por ello, la gobernadora Maru Campos agradeció a la Federación la voluntad mostrada en este caso.

"Después de mucho trabajo, se logró la liberación de Rosendo Lerma, Juan Lechuga y Juan Rivera, que fueron aprehendidos el año pasado durante el conflicto en la presa la Boquilla", escribió Campos Galván en Twitter.

El abogado defensor de los agricultores, Maclovio Murillo Chávez, confirmó la decisión judicial y explicó que la libertad se logró gracias a qué la Fiscalía General de la República se desistió de la acusación de acopio de armas contra los detenidos, por lo que en un procedimiento abreviado se les dictó sentencia por los otros delitos, siendo de dos años y tres meses de prisión con el beneficio de la libertad condicionada.

"Previamente habíamos demostrado fehacientemente ante la FGR que los 18 artefactos que les fueron encontrados en su poder, no tenían técnicamente la condición de “Granadas”, pues se trataba de contenedores o latas de gas, no letales, que se usan para controlar masas en disturbios civiles que obviamente no son aptos para la guerra y, por ende no son de uso reservado a las fuerzas armadas. Y debido a eso, su posesión, aunque en este caso eran en un número de 18, no constituye el delito de acopio de armas", señaló el abogado.

Por ello, se ejecutó la sentencia y se ordenó la liberación de los agricultores, que estaban recluidos en la vieja penitenciaria de la avenida 20 de noviembre de esta capital.