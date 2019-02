Les dan largas para entregarles medicamento

Chihuahua— “Venga el miércoles, venga el viernes y así hasta que termina uno comprándolas en el Similar”, es la expresión que define las dificultades que pacientes con distintos diagnósticos y dolencias reciben en la farmacia del Hospital Central, de Ichisal, con lo que a pesar de que debería garantizarse su tratamiento terminan por pagarlo por su propia cuenta, según comentaron varios de los usuarios.

Los más afectados son personas de la tercera edad, quienes afirman que además de las dificultades para llegar a recibir la atención hospitalaria deben irse en varias ocasiones con las manos vacías luego de su cita con el médico, pues en la ventanilla luego de hacer fila en la farmacia que se encuentra en el mismo nosocomio les indican que no tienen en existencia la medicación que necesitan.

“Yo vine porque necesito la Levotiroxina, porque tengo la tiroides pero no hubo. Lo que voy a hacer es comprarlo en la botica de la Simi, me cuesta 100 pesos, pero como vengo de Aldama pues ya no puedo venir otra vez”, comentó una adulta mayor afectada.

Por su parte otro derechohabiente buscaba Tramadol con Paracetamol, “me dicen que les llegan muy poquitas y pues ya he ido al Simi, me cuestan 120 pesos la cajita y me pidieron 3”, lamentó.

A pesar de que muchos de los que se encuentran con esta problemática afirman que la atención de los médicos es buena, comentaron que es una pena que no cuenten con los insumos necesarios para una atención de calidad, pues muchas veces también los han visto batallar porque les hace falta material.

En esta situación incluyen al personal de enfermería que tienen estos problemas ante la falta de que se les provea adecuadamente.