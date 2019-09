'Jóvenes Construyendo' abierto a revisión: Luisa María Alcalde

Chihuahua.- Ante la demanda pública de legisladores del PAN, de auditar el Programa " Jóvenes Construyendo ", la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dijo que están abiertos a esa revisión.

Sin embargo adelanto que no hay cifras incorrectas en el avance y lo calificó de un " programa de éxito".

Dijo que en su visita a Chihuahua ya visito a empresarios para conocer su punto de vista sobre el programa.

Dijo que hay de todo, muchachos y muchachas que tienen hasta dos carreras y no encontraban trabajo, así como gente que ya no pudo estudiar.

Indicó que el proyecto vale la pena y están abiertos a analizarlo.

La.prueba EA que ahora cientos e miles de jóvenes tienen ese empujón para incorporarse al mercado laboral.

Indico que lo mismo se habla con los empresarios, capacitadores y jóvenes para ver cómo van.

Finalmente dijo que en general ven satisfacción de los beneficiados, muchos de los cuáles ya encontraron trabajo gracias a la capacitación que estaban recibiendo.