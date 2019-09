'Hartos' agricultores por la inactividad de gobierno

Delicias.- “Ya basta, yo estoy ardido de coraje, me duele lo que está pasando, me cala, pero aunque yo levante la voz y grite, no voy a lograr absolutamente nada, pero si somos un grupo grande nos empeñaremos en hacer las cosas para ser escuchados”, declaró Pablo César Martínez López Velarde, ganadero y agricultor de la región.

En la desesperación por la crisis en la que se encuentra el campo y la agricultura, Martínez López Velarde señaló la inactividad del gobierno, con respecto a la problemática que se está presentando por la sequía que apenas inicia, pero que ya ha dejado grandes pérdidas.

“Estamos doblando mucho las manitas, no sé cómo decirlo de otra manera, tenemos que ser mucho más enérgicos en lo que estamos haciendo, no estamos siendo escuchados, nadie está atendiendo nuestras necesidades y lo que es peor parece que estamos solos”, señaló.

“Basta con voltear a su lado para darnos cuenta de que no estamos solos, somos un grupo grande, fuerte, con las capacidades para exigir, para hacer de nuestro campo, tierra y animales, algo más grande de lo que es actualmente”.

“Chihuahua se caracterizó anteriormente por ser un pilar, un ejemplo de valor, coraje, fuerza y ahora hemos actuado de una manera desinteresada, tenemos que hacer algo unidos, somos fuertes, separados no somos nada”.

“Necesitamos ser escuchados, necesitamos que hagan algo ya, la situación que vamos a vivir este invierno es crítica, y más crítica va a ser el próximo año, la situación económica para el 2021 se viene con una recesión económica fuerte para Estados Unidos y si al país vecino le da gripa a nosotros nos da neumonía y aquí nos morimos”.

“Así están las cosas, o hacemos algo ahorita y actuamos realmente con el empeño y las ganas de hacer las cosas como sabemos hacerlas, si no nos escuchan nos vamos a hacer escuchar”.

“Ya basta de doblar las manitas y esperar a ver qué pasa, estamos acostumbrados a trabajar, nada más a eso, vienen las cosas más difíciles y seguimos trabajando, pero ya ahorita trabajamos con todo el ahínco, ¿y qué logramos?, subsistir nada más”.

Dijo que si hay que hacer un movimiento grande hay que unirse todos, “juntos, les garantizo, que nos van a tener que atender, así inmediatamente porque vamos todos, también la gente depende de nosotros, somos indispensables, no somos cualquier cosa ahí tirada en el campo, somos quienes hacemos que estas tierras sean productivas, somos quienes movemos la economía en el país”.