Fuentes Vélez nunca se acercó a presentar pruebas: ASE

Chihuahua, Chih.– Desde diciembre de 2021, el ex secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, pudo llevar información para aclarar las observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero no lo hizo, afirmó el auditor superior Héctor Acosta Félix.

En entrevista afuera de las instalaciones del Congreso del Estado, el auditor negó la versión de Arturo Fuentes Vélez, respecto de que en su momento quiso presentar pruebas que nunca quiso recibir la autoridad competente.

También dijo que el exfuncionario del quinquenio de Corral habló del proceso de solventación ante la Secretaría de Hacienda, sin embargo la ASE sólo puede hablar de su revisión hacia una institución, porque no audita personas.

“Nosotros auditamos entes, instituciones y no personas, a la Secretaría de Hacienda, no al secretario o al ex secretario, pero bueno, en lo que corresponde a que tampoco la Auditoría Superior de la Federación le recibió la documentación, lo que yo les puedo decir es que en ningún momento hubo un intento de enviar información adicional, una vez que fue conocido el informe de resultados de la Auditoría”, declaró.

Explicó que todo se deriva de contratos hacia un despacho de asesores, en donde no se cumplió con el procedimiento legal de contratación y se dejaron fuera toda la regulación para los procesos de contratación de Gobierno, además que no se cuenta con certeza de que dicho despacho haya realizado el trabajo para el cual se contrató por 98 millones 600 mil pesos, dinero que además se tomó de un fideicomiso.

“Cuando revisamos la forma en que se realizó la contratación de dicho despacho de asesoría, lo que pudimos detectar es que no se utilizó el procedimiento ordinario de contratación que establece la Ley de Adquisiciones para la contratación de servicios, porque al utilizar el Fideicomiso, exceptuaron la aplicación de la ley, y al hacer esto dejaron fuera el estudio de mercado, la suficiencia presupuestal…”