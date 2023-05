Sólo amparos salvarían a municipales de examen

Chihuahua— Sólo mediante amparo podrían los 81 elementos de la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes evadir la aplicación de exámenes de control y confianza, pues están obligados a someterse a evaluación cada tres años, informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

El vocero de la corporación, Jorge Armendáriz, refirió que estos agentes se negaron a continuar con el proceso de acreditación que fue ordenado por la SSPE, apelando a la autonomía municipal, es decir, argumentan que, al ser servidores públicos contratados por el Ayuntamiento, no tienen la obligación de responder directamente a las instrucciones del Estado.

Sin embargo, el portavoz aclaró que, al haber firmado la licencia colectiva de armas de fuego, que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que administra la SSPE, ellos se obligan a estar bajo supervisión permanente.

“Cada tres años deben someterse a estos exámenes, que es el tiempo que dura vigente su porte de arma. Los exámenes incluyen toxicológico, psicométrico y de control de confianza, si alguno de ellos no se aprueba, no pueden seguir como elementos activos. Así que en términos reales no pueden negarse”, subrayó Armendáriz.

Por otra parte, explicó que, el pasado miércoles 3 de mayo, día en que la Policía del Estado y fuerzas federales realizaron el operativo en que aseguraron 169 armas, los agentes de Nuevo Casas Grandes se comprometieron por escrito a asistir al C3 de la Fiscalía General del Estado para someterse a evaluación.

En este tenor, el vocero indicó que los policías municipales que el lunes rechazaron continuar con el proceso, aún pueden acudir al C3 para aplicar sus exámenes pero, de no presentarse, no podrán realizar más funciones policiales, sin perjuicio de que se les investigue por responsabilidades cometidas durante el ejercicio de su encargo.

Aclaró que, en caso de que alguno de ellos insista en no presentarse, tendrá que promover un juicio de amparo en el que argumenten violaciones a sus derechos y, ante el cual, el Área de Asuntos Internos tendrá que responder como autoridad responsable.

Una serie de hechos violentos

La intervención a la Policía Municipal de Nuevo Casas Grandes derivó de una serie de hechos violentos, entre ellos, más de 15 desapariciones en el año así como la aparición de un cuerpo colgado en el arco de la Plataforma Centinela ubicado en la salida del pueblo mágico de Casas Grandes.

Aunque la intención del Estado es depurar la corporación, garantizando que sus elementos sean aptos para desempeñar dicha función, la alcaldesa de este municipio, Cynthia Marina Ceballos Delgado, anunció que los policías, aunque se nieguen a cumplir con los pruebas de confianza, seguirán como empleados del Ayuntamiento, asignados a labores de limpieza de parques y jardines.

Advierte la gobernadora

No obstante, la gobernadora, Maru Campos Galván, advirtió que si estos agentes mantienen su negativa, “se van a quedar sin trabajo” y no podrán ser contratados nuevamente, pues con su actitud deshonran su promesa a la ciudadanía y demuestran “de qué lado están”.

