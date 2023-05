Fentanilo, un riesgo para la sociedad: PJ

La presidenta del Poder Judicial, Myriam Hernández, declaró que el consumo del fentanilo representa un riesgo complejo para la sociedad, ya que es potencialmente mortal, lo que implica que las autoridades estén preparadas para la atención de quienes resulten adictos a esta droga.

Por su parte el magistrado a cargo del Juzgado Especializado en Narcomenudeo, Jorge Ramírez, señaló que la peligrosidad de la adicción al fentanilio es tan grave, que se tiene que buscar cómo detener el efecto de la droga, ya que incluso si una persona no lo deja a tiempo, en cuestión de meses es probable que muera.

Agregó que hasta el momento no se ha visto un impacto del consumo del fentanilo en el número de casos que llegan al juzgado.

El magistrado comentó que habrá un trabajo de coordinación con la Policía Municipal, para determinar si el juez cívico que está en las comandancias ha estado recibiendo casos de personas que son detenidas con pequeñas cantidades de droga, y si es así, solicitar que sean canalizados al juzgado especializado en narcomenudeo para que puedan quedar incluidos en el sistema de apoyo para dejar la adicción.

Indicó que existe una gran diferencia entre las personas que son presentadas ante el juzgado por narcomenudeo en Juárez y en Chihuahua cada mes, ya que mientras en la frontera las cifras rondan los 400 detenidos, en la capital no llega a diez, lo que podría deberse a que son “procesados” por el juez cívico.

Apuntó que por ahora no se ha visto que los detenidos con droga porten fentanilo, pero no implica que no esté pasando.

“Un detenido no va a decir que consume fentanilo, se le hace un análisis, pero no arroja que clase de sustancia usa”, dijo. Recalcó que un adicto al fentanilo puede morir en seis meses, lo que implica que se tienen que tomar medidas acorde a esta situación.

