Exige Morena destitución de fiscal y del comisionado

Chihuahua— El dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, exigió la destitución inmediata del fiscal César Augusto Peniche Espejel y del comisionado Óscar Alberto Aparicio Avendaño, por su incapacidad para resolver los temas de seguridad en el estado, “pues Chihuahua se ha convertido en un baño de sangre”.

“Mientras Corral no se dé cuenta que no sólo él no sirve para nada, sino tampoco sus empleados, la situación no va a mejorar”, expuso el dirigente partidista. Lo anterior, luego de que ayer elementos de la Comisión Estatal de Seguridad fueron emboscados por integrantes del crimen organizado en Gómez Farías; tras los hechos, tres agentes perdieron la vida. Martín Chaparro expresó que el gobernador Javier Corral Jurado tiene a Chihuahua convertido en un desastre, “mientras él se placea con una gira estatal para presentar su informe de Gobierno sin que tenga logros que dar a conocer y mientras tanto, el estado se encuentra en una profunda crisis de seguridad, con ataques directos a las instituciones y con el asesinato a elementos de las fuerzas de seguridad, sin que el mandatario haga alusión a ello”.