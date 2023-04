Estancada, prohibición de peleas de gallos

Chihuahua, Chih.- La prohibición de peleas de gallos y corridas de toros que se planteó en años recientes en Chihuahua se encuentra estancada.

Aunque la propia Ley de Bienestar Animal señala expresamente que el tipo de muertes que enfrentan los animales son crueles y tipificadas como delitos, las mesas de trabajo en estos temas se han mantenido sin ningún avance con respecto a la prohibición, informó la abogada Susana Acosta, del grupo de defensa por los derechos de los animales Chihuahua sin Violencia.

PUBLICIDAD

“Según lo que se argumentaba por parte de la autoridad es que debía estar expresamente prohibida en la ley, pero la Ley de Bienestar Animal sí contempla prohibiciones. Dice que el sacrificio de animales está permitido únicamente con instrumentos aprobados en la Norma Oficial, pero se hacían de la vista gorda y pedían que fuera expresa”, destacó Acosta.

Según la propia ley en su Capítulo V, sobre el sacrificio de animales en el Artículo 19 señala que: “Ningún animal podrá ser muerto por procedimientos que causen sufrimiento innecesario o prolonguen su agonía”, como es el caso de este tipo de espectáculos.

Cabe destacar que actualmente se mantienen las mesas de trabajo, pero los grupos animalistas han señalado que estas no han avanzado en la materia. Pues a pesar de que existe la ley no se han judicializado los casos denunciados; asimismo, la autoridad manifiesta que no existe un reglamento para poder aplicar las sanciones, mismos que a pesar de que los tiempos legales concluyeron para su publicación, aún no se tiene.

“Por encima del reglamento está la ley, entonces con o sin reglamento la ley tendría que ser aplicada, pero hay caso omiso”, destacó la abogada.

Cabe destacar que en recientemente el ambiente en que se desarrollan las peleas de gallos como los palenques también han derivado en actos delictivos contra los propios participantes, por lo que además de la normalización de la violencia contra los animales, también se mantiene una normalización de la violencia social generalizada.

En la actualidad los grupos de galleros han manifestado su rechazo a este tipo de prohibiciones, manifestando intereses económicos de las mismas, no obstante se espera que esta prohibición llegue a Chihuahua como ha sucedido en distintos estados de la República Mexicana.