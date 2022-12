Estancada, investigación del desvío de 16.6 mdp

Chihuahua, Chih.- Han pasado más de 16 meses en que el personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó un desvió irregular de 16 millones 665 mil 096 pesos de recursos del fondo de ahorros de diputados locales en la pasada Sexagésima Sexta Legislatura, sin que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (la cual ha tenido ya dos titulares y una interina) haya concluido y/o judicializado el caso para fincar responsabilidades.

En todo ese tiempo se registró el asesinato del exjefe de facturación y cobranza de la JMAS, Luis René Villarreal Pérez, involucrado en recibir transacciones del Poder Legislativo junto a familiares cercanos, y cuyo cuerpo se localizó el 8 de febrero de este año en un arroyo ubicado en el kilómetro 206 de la carretera a Delicias.

De igual manera el exsecretario de administración del Congreso, Jorge Luis Issa González, quien hizo la devolución voluntaria de más de tres millones de pesos de sus cuentas bancarias personales -por las irregularidades cometidas-, murió de un infarto fulminante el 5 de octubre de este año sin enfrentar a la justicia.

Mientras tanto, el exdirector de Contabilidad Manuel Soledad se refugió en la Sindicatura de Chihuahua, y el ex titular de la JCAS Luis Roberto Lara Rocha renunció el 14 de febrero de 2023 a dicho puesto afirmando que, “lo hago porque puedo decir con toda claridad y de frente a la comunidad que no he cometido ningún delito…”.

El Diario consultó ayer a la Fiscalía de Combate a la Corrupción sobre el avance en dicha carpeta de investigación, sin obtener una respuesta del status de la misma, hasta antes de cierre de esta edición.

Los auditores detectaron el desvío en agosto de 2021

Fue en agosto de 2021 cuando personal de la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectaron al revisar los estados y movimientos financieros, el desvío de más de 16 millones de pesos en las cuentas del Congreso de Chihuahua, de recursos del fondo de ahorros que correspondían a un grupo de nueve legisladores y que transfirieron para buscar mejores rendimientos.

En aquel entonces, Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, secretario de Administración del Congreso local, informó que se pagaron 4.5 millones de pesos a ocho exdiputados y a un secretario.

Además, indicó que desde agosto del 2021 debía haberse entregado el ahorro a los exdiputados pero quedó pendiente el pago a nueve personas, debido a las irregularidades.

La responsable interina de la Fiscalía Anticorrupción Nidia Aidín Orpinel Pizarro, sólo informó a la opinión pública que “se estaban integrando los datos de prueba”.

Cuando estuvo al frente de la misma, Gema Guadalupe Chávez Durán, no se citó a declarar a ninguno de los implicados.

Los exfuncionarios involucrados: el exsecretario de Administración del Congreso local Jorge Luis Issa González, el exdirector de Contabilidad y Finanzas del Poder Legislativo Manuel Soledad Villanueva, y el exjefe de Atención Comunitaria de la JMAS, Francisco Gómez Sánchez, estuvieron directamente involucrados, en ese entonces como servidores públicos en los movimientos y transacciones para sacar ese dinero.

Algunos de ellos tuvieron relación directa con el exjefe de Facturación y Cobranza de la JMAS Luis René Villarreal Pérez, encontrado asesinado el 8 de febrero en un arroyo en el kilómetro 206 de la carretera Chihuahua a Delicias.

Las investigaciones alcanzaron al doctor Jorge Issa así como a su subalterno en la pasada legislatura Manuel Soledad, como quienes autorizaron la salida de poco más de cuatro millones de pesos, a través de transferencias electrónicas, para que esos recursos llegaran a la esposa del exjefe de Facturación y Cobranza de la JMAS Luis René Villarreal.

Lo anterior para que esos recursos pudieran ser invertidos bajo promesa de jugosos rendimientos en el otorgamiento de licitaciones en la JMAS, pero los cuales ya no fueron devueltos a los exdiputados en la pasada legislatura.

La entonces fiscal Anticorrupción Gema Chávez declaró a El Diario el 12 de febrero de este año, que a pesar del homicidio del exjefe de cobranza Villarreal Pérez, la investigación seguía vigente en esa Fiscalía por el presunto desvío.

“La investigación sigue porque la denuncia del asunto del Congreso no fue presentada contra la persona determinada. No puedo determinar si con la muerte (de Luis René Villarreal) se complica el avance de la indagatoria, lo hará la misma investigación en su momento”, mencionó.

Villarreal fue asesinado y su cuerpo encontrado el 8 de febrero cerca de un arroyo en el kilómetro 206 de la carretera Delicias a Chihuahua con visibles huellas de violencia y que arrojó la investigación por la vía penal, la captura la semana pasada de los dos autores materiales, faltando aún el autor intelectual identificado como Alejandro Rispoli.

El propio Jorge Issa en declaración que concedió a El Diario el 13 de febrero mencionó que Luis René Villarreal tenía la intención de pagar ese dinero, pues un mes antes, es decir en enero del presente año, había tenido contacto con él.

Issa González mencionó que se había comunicado con Villarreal después de enterarse del informe de la Auditoría Superior del Estado, donde se establecía el manejo irregular de varios millones de pesos, donde éste se había comprometido a realizar el pago de ese recurso, por lo que ya no tuvo más contacto con él, asegurando que lo conoció justo cuando se enteró del problema del fondo de ahorros.

En aquella entrevista concedida a este medio de comunicación, Issa mencionó que la Fiscalía Anticorrupción no lo había citado a declarar, situación que siempre prevaleció.

La historia de Luis René Villarreal y su cercanía con Roberto Lara

En el caso de Luis René Villarreal, cuyo crimen según las investigaciones de la FGE, fue totalmente ajeno al caso del desvío en el Congreso, ingresó a la JMAS como jefe de Facturación y Cobranza en abril de 2018, nombrado por el entonces director de la institución, Roberto Lara Rocha, quien a su vez fue designado al frente de esa descentralizada por el entonces gobernador Javier Corral (20162021).

Roberto Lara hizo declaraciones públicas en entrevistas que Luis René era su amigo desde la infancia.

De acuerdo con archivos periodísticos, la denuncia de hechos formulada por la ASE fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción el 28 de enero de este año.

“Entre los resultados de la revisión se asienta que Alejandra Montañez Olivier, esposa de Luis René Villarreal, recibió un depósito de 3 millones 200 mil pesos de la cuenta del Congreso, el 19 de enero de 2021 y otro depósito por un millón 646 mil 596 pesos el 15 de abril del mismo año” publicó El Diario el 25 de enero de este año.

Miércoles 5 de octubre, muere de un infarto el doctor Jorge Issa

Sin enfrentar a la justicia murió el exsecretario de Administración de Congreso del Estado, Jorge Luis Issa González, quien fue señalado por la Auditoría Superior del Estado (FGE) como presunto responsable del desvío de 16 millones 665 mil 96 pesos de las cuentas del Poder Legislativo en las que se depositaba el ahorro de los diputados locales.

El médico, originario de Delicias, perdió la vida a causa de un infarto. Además de ejercer como doctor, se desempeñó en el sector agropecuario, inmobiliario e incluso del ramo del entretenimiento. También tuvo una carrera política dentro del PAN, partido al que ingresó desde 1982. En diciembre de 2017 asumió el cargo de secretario de Administración en el Congreso del Estado, el cual ejerció hasta 2021.

Validó Juez penal argumentos de la defensa de Issa y lo puso en libertad

La ASE denunció los hechos desde el 27 de enero de este año ante la Fiscalía Anticorrupción, instancia que solicitó audiencia ante el Tribunal Superior de Justicia el 23 de mayo.

Sin embargo, tras diversos diferimientos, en audiencia de fecha 24 de junio encabezada por el juez Octavio Armando Rodríguez Gaytán validó los argumentos de la defensa de Jorge Luis Issa, quien en su momento interpuso un escrito en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para denunciar que la petición de la Fiscalía Anticorrupción, firmada por la entonces fiscal Gema Guadalupe Chávez Durán, se entregó hasta el 23 de mayo, cuando ésta ya había renunciado al cargo.

Además de Issa, apareció como imputado el exdirector de Finanzas, Manuel Soledad Villanueva, ya que ambos tenían el manejo directo de las cuentas en las que la ASE identificó traspasos irregulares durante 2020 y 2021.

Durante 2020 se traspasaron de manera irregular 11 millones 818 mil 500 pesos desde dos cuentas del Congreso en favor de un tercero, que no tenía relaciones laborales ni contractuales con el Poder Legislativo.

Además, entre enero y abril de 2021 se identificaron transferencias por 4 millones 846 mil 596 pesos a una cuenta de Alejandra Montañez Oliver, esposa del exjefe de Facturación y Cobranza de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JCAS), Luis René Villarreal Pérez, quien fue asesinado en enero de este año.

La Fiscalía Anticorrupción responde que la investigación correspondiente sigue abierta, en virtud de que no se ha agotado, por lo que pueden surgir datos respecto a la existencia de otros involucrados en los hechos.

En agosto pasado el órgano autónomo informó que había solicitada información a diversas autoridades, entre estas, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para robustecer la investigación y que, una vez que se reunieran todos los elementos y datos, se procederá a solicitar la audiencia en el TSJ. Ya no ha habido más avances en el caso.