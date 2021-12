Entre más tiempo pasa, la esperanza disminuye: Ledezma

Chihuahua.— La coordinadora general de “Justicia para Nuestras Hijas, A.C.”, Norma Ledezma Ortega, calificó de “muy lamentable” que permanezcan 141 mujeres desaparecidas en lo que va del presente año y que, entre más pasa el tiempo, la esperanza de localizarlas sanas y salvas disminuye.

La también activista señaló que si durante el año 2021, la Fiscalía General del Estado recibió 720 reportes de desaparición de mujeres, de los cuales 579 sí fueron localizadas, esto quiere decir que no se dieron las investigaciones adecuadas de manera inmediata y no se dieron los resultados correctos.

“Estas 141 mujeres que permanecen desaparecidas, según la estadística de la Fiscalía General del Estado, son 141 carpetas vigentes, son muy lamentables porque se trata de mujeres que no han sido encontradas. Estamos hablando de 141 hogares y familias preocupadas, quiere decir que el riesgo de no ser localizadas o ser localizadas sin vida aumenta. Cada vez que hay una desaparición, las primeras horas y días son elementales para tener éxito en la búsqueda y localización".

"Empero si pasa más el tiempo, cada vez se dificulta más la localización de la persona, y peor, se corre el riesgo mucho más alto de que ya no esté bien. En el caso de mujeres muy jóvenes, lo peor es que puedan ser víctimas de trata, lo cual es un tema o fenómeno que casi nadie quiere hablar y que es muy escabroso en el estado de Chihuahua”, mencionó Norma Ledezma.

"Es una realidad, hablar de 141 mujeres desaparecidas en el año 2021, con reporte vigente, son 141 hogares enlutados y muchas familias con una silla vacía, sobre todo en estas épocas y con un poco de esperanza, se escucha un poco fuerte desde mi voz, pero hay que ser conscientes, las primeras horas de investigación son vitales".

La coordinadora señaló que durante las primeras horas se tienen que hacer investigaciones, diligencias, con el personal adecuado y recursos necesarios. "Con las estrategias a tiempo, esa investigación inmediata nos conducirá a un buen resultado", indicó Ledezma.

"Si no hay una buena investigación primaria, el resultado lo vemos en esto, con estas 141 mujeres que permanecen desaparecidas", dijo. Según cifras de la FGE en el año 2021, se han presentado 720 reportes de mujeres desaparecidas, de las cuales el 20 por ciento permanece en estatus vigente y 579 ya fueron localizadas.

“Por supuesto, se oye cruel, pero las desapariciones actuales vienen desapareciendo a las anteriores, es decir, no se tiene la misma atención a las mujeres que han desaparecido hace pocos días a semanas, a las que hubo, por ejemplo, a principios del año. Por lo tanto, que no se estén dando esos resultados, esto quiere decir que no se dieron las investigaciones adecuadas de manera inmediata y por lo pronto no se dieron los resultados adecuados”, señaló Norma Ledezma.