Ellos son los campesinos de La Cruz acusados casi de terrorismo

Esta tarde las familias de tres agricultores detenidos por su participación en la manifestación en presa La Boquilla harán presencia en las instalaciones de la Fiscalía General de la República para exigir su liberación.

El proceso judicial de los hombres se ha entorpecido por lo que consideran una actitud parcial del juez de la causa.

La pesadilla para los originarios del municipio de la Cruz inició la noche que dispararon a la pick up donde viajaban Yessy Silva y Jaime Torres, la primera fallecida en el lugar. Las unidades de la Guardia Nacional de dónde abrieron fuego, escoltaban también a los tres hombres para ponerlos a disposición de las autoridades por su participación en revuelta en las instalaciones de La Boquilla.

En el convoy circulaba también un auto Ford Focus café modelo 2001, propiedad de la madre de uno de los detenidos.

Horas antes, durante la protesta en la Boquilla; Juan, Rosendo y Juan Carlos, fueron interceptados en las Pilas, Camargo y alejados a unas carpas donde los retuvieron hasta entrada la noche.

La Guardia Nacional informó que los tres fueron detenidos en poder de bombas de gas lacrimógeno, lo que ha sido catalogado como erróneo dado que ellos no tenían los medios para adquirirlas y tampoco sabrían usarlas.

“Todavía no sabemos bien sus cargos, andan diciendo muchas cosas que no son ciertas, como que se les acusa de terroristas, hasta ahorita no se saben bien los cargos”. Dijeron allegados.

Su hermano, Armando, aseguró que los tres fueron privados de la libertad aproximadamente a las 5:30 de la tarde, pero no fue sino al filo de las 10 de la noche cuando en medio de la oscuridad los abordaron a la unidad oficial.

Sobre el hecho las familias presentaron una queja por la detención ilegal y uso excesivo de la fuerza, contra la Guardia Nacional.

Juan Carlos tiene una válvula para drenar líquido producto de hidrocefalia que padece desde hace 17 años, por lo que su familia ha mostrado preocupación por su salud y la de sus compañeros.