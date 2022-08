Ejecutivo no se mete en elección de presidente del Congreso: Jáuregui

Chihuahua, Chih.- El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, indicó que la elección de la persona que ocupará la presidencia del Congreso del Estado no depende de la aprobación del Poder Ejecutivo.

“Primero es una decisión que tiene que tomar el Congreso. Desde luego que para nosotros la decisión que tome el Congreso es totalmente respetable… el ejecutivo no tiene porqué meterse en la cuestión de si me gusta o no, es el Congreso el que tiene que decidir”.

Jáuregui Moreno reiteró que la presidencia de la Mesa Directiva debe ocuparla quien logre el consenso de todas las fuerzas políticas pues su deber es representar al Poder Legislativo como institución y no como parte de una fuerza política o del Gobierno del Estado.

“Yo creo que el perfil lo define el propio Congreso y a Adriana Terrazas claro que la vamos bien… No he tenido acercamiento con ello pero la diputada cuenta desde luego, como cualquier otro diputado, con el beneplácito del Ejecutivo”, acotó.

Este miércoles se realizará la Junta Previa para la Elección de la Mesa Directiva en la que participan los 33 diputados del Congreso local.