Ejecutan a hombre en su domicilio en Anáhuac

Anáhuac, Chih.- Un hombre fue asesinado este mediodía en la sala de su casa, por parte de un grupo de cuatro hombres que portaban armas largas. Los hechos violentos se dieron frente a la familia de la víctima.

El ataque se dio en las calles Privada de Zaragoza y calle 59ª Norte, a las 12:30 horas, informó la policía de Anáhuac, que indicó que a la comandancia acudió Kevin Armando C. C., de 20 años de edad, quien se encontraba muy alterado y manifestó que a su domicilio habían ingresado personas armadas.

Los agentes acudieron al lugar, en donde Susana C. C., de 44 años de edad, expresó que momentos antes arribó a su domicilio un vehículo, tipo pick up, en color negro y bajaron al menos 4 hombres, los cuales portaban armas largas e ingresaron a su domicilio.

Una vez en el interior dispararon en contra de su esposo de nombre José Luis O. D., de 60 años de edad. En el lugar se observó al hombre acostado boca arriba, en la sala del domicilio.

El informe indica que se le apreciaban varias heridas, al parecer por proyectil de arma de fuego; en el lugar se observaron, al menos, 6 casquillos percutidos de diferentes calibres.