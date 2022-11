En 6 años, 368 menores asesinados

El parque Primero de Mayo, del fraccionamiento Americano, está marcado con recuerdos de Jesús Antonio Tovar, un adolescente asesinado ahí a balazos la noche del 15 de octubre de 2021, a pocas semanas de cumplir 18 años.

“Estás presente en cada paso que damos”, dice la inscripción de una cruz metálica enterrada en el suelo, junto a la cancha de basquetbol donde cayó el cuerpo. Metros atrás, debajo de una de las mesas de ping pong, está también una fotografía enmarcada y acompañada de veladoras y los dulces que, de acuerdo con datos recabados, colocaban ahí sus amigos del grupo que también fue baleado la noche del pasado 31 de octubre, cuando algunos “pedían Halloween”.

Jesús Antonio, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue uno de los 368 menores de edad asesinados en el estado de Chihuahua desde 2016 y hasta el 31 de octubre de 2022; la mayor parte, o un 62 por ciento, en Ciudad Juárez.

La estadística muestra, además, que en sólo 29 de las 264 carpetas de investigación iniciadas –o en 11 por ciento de los casos– hubo sentencias condenatorias o vinculaciones a proceso, además de que la problemática ha presentado aumentos, con 56 menores asesinados en 2021, o un 60 por ciento más que los 35 registrados en 2016.

Lo que va de 2022, agregan las cifras, suma ya otras 38 víctimas en la entidad; 21 de ellas en esta frontera.

“La Fiscalía General del Estado lamenta los hechos en los que menores de edad han sido víctimas del delito de homicidio. Aun y cuando es complicado investigar, y lleva tiempo ir aclarando los casos, el porcentaje es alto (15.2%) con respecto a otras entidades del país”, indicó ayer la vocera de la FGE, Sahira Castro, que agregó incluir otro tipo de cierre de expedientes.

“No todo tiene que ser sentencia; hay casos que se concluyen por otros motivos, no ejercicio por ejemplo, y así como aquel que se encuentra en investigación”, respondió a este medio.

Dejó escuela en la pandemia

Una vecina que conoció a Jesús Antonio en la calle Oasis Revolución, al sur de esta frontera, recuerda que fue un niño servicial, amable y que, cuando hacía favores o “mandados”, rehusaba recibir propinas diciendo que su mamá lo regañaría.

El menor fue el segundo de cinco hijos de un matrimonio de empleados de maquiladora y residentes del mismo sector aledaño al parque; terminó la secundaria y empezó sus estudios de preparatoria hasta que, después de iniciada la pandemia de Covid 19, decidió dejar las clases virtuales cansado de tener problemas con la plataforma digital a través de la que estudiaba.

Por esos meses, agregan los datos obtenidos, el hoy víctima de homicidio quiso también aprender box y empezó a entrenar, pero su principal pasatiempo era jugar “retas” de futbol cuando empezaban a caer las tardes, como la del 15 de octubre de 2021, cuando fue atacado en la cancha del parque Primero de Mayo con disparos de arma de fuego –entre seis o siete– en un crimen que, de acuerdo con datos oficiales, continúa impune.

Ningún policía volvió a hacer preguntas, se agregó en el fraccionamiento sobre el caso.

Jesús Antonio era aficionado también a los tatuajes, una característica que quienes lo conocieron señalan que no implica que deba ser criminalizado o culpabilizado de su propia muerte violenta y sin esclarecimiento.

Entre los entrevistados –cuyos nombres se omiten por motivos de seguridad– se le describió también como respetuoso, alegre, alguien que “nunca andaba de malas” y con gusto por la música, además tan “amiguero” que quienes estaban con él la noche del ataque buscaron de inmediato una ambulancia y ayuda para salvarlo. “El velorio estaba lleno”, mencionó una entrevistada.

Enrique Rodríguez, jefe de información de la FGE, dijo ayer que esta carpeta continúa en etapa de investigación; es decir, sin elementos para determinar a un probable responsable.

‘Quería a sus papás’

Más de un año después del asesinato de Jesús Antonio, la noche del pasado 31 de octubre, a los vecinos de la calle Maclovio Herrera, frente al parque Primero de Mayo, les sorprendió el estruendo de los balazos que escucharon entre las 21:30 y 22:00 horas, cuando un grupo de adolescentes se encontraba alrededor de las mesas de ping pong, por donde está la fotografía de Jesús Antonio.

El saldo, de acuerdo con datos de la FGE, fue de tres adolescentes de 17 años de edad lesionados, así como un menor de 3 años.

“A un lado de las mesitas estaba el muchacho supuestamente por el que iban, tirado; más para acá, ahí en un lado de la cancha, estaba la chavalita, herida de una pierna, y dos o tres pasitos estaba un muchachito herido en un cachete, de 17 años”, dijo una persona que llegó al lugar de este crimen.

“(La menor de edad dijo que) quería a sus papás, que tenía miedo de perder su pierna. Nos acercamos varios vecinos, me acerqué a ver al muchacho que recibió los dos balazos, el de las mesas de ping pong se veía muy mal (…) me acerqué con la chavalita y gritaba que quería a sus papás”, agregó el testimonio.

La violencia de la noche de Halloween acabó finalmente con las reuniones que los adolescentes –unos 25, se estimó– habían empezado a retomar en el parque este 2022, después de haberlas suspendido a partir de octubre de 2021, tras el asesinato de Jesús Antonio, al cual le había precedido otro crimen en 2020.

“Hace dos años fue el primero aquí, precisamente en ese terrenito, aquí fue donde el muchacho venía del Oxxo y lo alcanzaron; el año pasado, también el muchacho estaba jugando en la cancha y ahí también lo mataron, y ahora este hecho que desgraciadamente se llevó a varios inocentes”, agregó la entrevistada.

“En el caso de los menores baleados en un parque del fraccionamiento Americano, se generó una carpeta de investigación y se llevan a cabo diligencias para reunir evidencias y proceder en contra de quien resulte responsable”, indicó la FGE.

“(Los lesionados) se encuentran fuera de peligro, ya que las lesiones no fueron de gravedad y no ponen en peligro la vida. En el caso del menor, resultó lesionado por esquirla”, agregó Rodríguez, de la vocería del Ministerio Público estatal.

A este ataque le siguió otro el 9 de noviembre, cuando un menor de 12 años resultó lesionado en el crimen en el que fue asesinado su padre, en el estacionamiento de la tienda Costco, de avenida Tecnológico y Ejército Nacional.

El día siguiente, otro niño que salía de un kínder en la colonia Hidalgo, de cuatro años, también sufrió heridas en un ataque en el que, como en el hecho anterior, fue asimismo asesinado el padre.

“Yo digo que los niños son bien valientes pero yo hablo por el mío: al día siguiente no quiso venir, desde el jueves en la noche que le dije yo ‘vamos a alistar tus cosas para mañana’, me dijo ‘yo no quiero ir mañana a la escuela”, indicó Elia, madre de un menor inscrito en el jardín de niños, de acuerdo con lo consignado el 16 de noviembre por este medio.

Para el sociólogo e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Salvador Salazar, estas condiciones de violencia reflejan “una evidente crisis de todo el sistema de seguridad pública”, el cual responde con aumento de infraestructura o endurecimiento de castigos, pero sin atender el abandono “sistémico” de la adolescencia en Juárez, donde prevalecen la pobreza, la falta de oportunidades y severos conflictos en los entornos familiares.

“No se están atendiendo causas o situaciones muy duras, como no solamente la pérdida del uso del espacio público, sino cómo se marca en la experiencia de estos jóvenes el propio acto violento”, dijo Salazar, autor de diversas investigaciones sobre juventud y precariedad en esta frontera.

“La violencia los marca, es una situación durísima, de ver a un amigo, un conocido, novia o novio, sin vida; marca severamente la propia percepción de los jóvenes en torno a la realidad que viven, y esta situación para nada se está atendiendo”, agregó.

