Detenida obra del CAM en Chihuahua por falta de permiso

Chihuahua.- Las obras de demolición de las canchas del Parque Santo Niño para lo que sería la construcción de un Centro de Atención Múltiple (CAM) se encuentran detenidas por falta de permiso del Ayuntamiento.

Así lo dio a conocer el director de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez Juárez, quien explicó que se le dio un plazo de tiempo a Gobierno del Estado para presentar la documentación para los requisitos de la licencia de demolición, el cual terminaría este lunes 29 de julio.

Aclaró que aún no hay una clausura de la obra, debido a que se tiene que cumplir este plazo, de lo contrario el Municipio actuaría para tener clausurado los trabajos.

Las demoliciones de estas canchas no han sido bien aceptadas por un grupo de vecinos, quienes argumentaban que no se debía tocar este lugar y hasta presentaron un amparo, sin embargo, la autoridad estatal comenzó con retroexcavadoras para demoler parte del pavimento y mobiliario.