Recluta crimen organizado a migrantes en Chihuahua

Chihuahua.- Muchos de los migrantes que llegan a Chihuahua están siendo captados por el crimen organizado para convertirlos en narcomenudistas a cambio de un poco de dinero y de seguir viviendo, comentó “Miguel”, quien salió hace 28 días de Honduras en busca del sueño americano.

Narró que al llegar a Chihuahua fue abordado, junto a su acompañante, por hombres armados, quienes les ofrecieron “empleo” vendiendo cristal y mariguana, a lo que un principio aceptaron, pero sólo para librarse y poder irse del lugar.

Explicó que con tan sólo 4 días en Chihuahua han sido víctimas de los delincuentes, pero también de las autoridades, pues asegura que la Policía Municipal constantemente los persigue para quitarles el poco dinero que consiguen a cambio de no meterlos a la cárcel.

Además, aseguró que la Casa del Migrante también a abusado, debido a que cobran los servicios que ofrecen: les venden la comida, la ropa y el calzado, cuando a su parecer debería ser un apoyo para quienes en verdad están de paso por la ciudad.

Comentaron que desde su entrada a México han sido objeto de abusos por parte de autoridades policíacas, a quienes han tenido que pagar para poder continuar su viaje hasta la frontera, además de que en el camino muchos de quienes viajaban en “La Bestia” fueron privados de la libertad por hombres armados.

Miguel aseguró que la sierra de Chihuahua es uno de los puntos más peligrosos para los migrantes por la siembra de la amapola, pues aún estando en Honduras, se dio cuenta que uno de sus amigos fue secuestrado por un grupo armado y obligado a trabajar 6 meses en la siembra del enervante. “Él sufrió mucho, lo volví a ver hace dos días aquí en Chihuahua, me dio gusto verlo, pero cada quien siguió su camino”, dijo.

Aunque se encuentra de paso, lamentó que exista una falta de apoyo e insensibilidad por parte de autoridades, organizaciones y de la propia sociedad, debido a que piensan que todos los migrantes son delincuentes.

“Nosotros ya nos vamos, nuestra mirada está en el norte y no en quedarnos en Chihuahua, pero mientras tenemos que comer”.

Refirió que la falta de oportunidades y la violencia en Honduras fue el principal detonante para salir, pero que nunca se imaginó lo mal que la pasarían en el trayecto, pero principalmente en Chihuahua, pues asegura que la policía no los deja vender ni figuras de palma para poder ganarse unos pesos para comer, mientras que sale el tren hacia su siguiente destino.

“Nosotros no vamos estar mucho tiempo, sólo buscamos hacer alguna actividad para comer, pero no nos dejan, parece que quieren orillarnos a asaltar o matar, pero a eso no venimos”, aseguró.

Explicó que desde que llegaron se dieron cuenta de que en la Casa del Migrante no existe un apoyo real, pues los artículos que obtienen de donaciones son vendidos a las personas que llegan pidiendo ayuda para continuar con su recorrido.

Detalló que unos tenis en malas condiciones tienen un precio de 50 pesos, mientras que una playera en regular estado cuesta 25 pesos. Miguel tenía 4 días en Chihuahua, pero ayer a las 7 de la tarde estaba programada la salida del tren que que abordaría para llegar a la frontera.