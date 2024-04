Destapa ejecución crisis en el Cereso 1 en Aquiles Serdán

Chihuahua.- Tras el homicidio del comandante José Guadalupe Medrano Rodríguez el pasado domingo, custodios del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) No. 1, en Aquiles Serdán, se manifestaron exigiendo mejores condiciones de trabajo, así como equipo y la portación de armas de fuego fuera de su área de trabajo para estar protegidos ante posibles ataques como el que sufrió su compañero y comandante. La muerte de Medrano Rodríguez a manos de sujetos armados que dispararon en su contra mientras se encontraba en su vehículo, despertó la molestia del personal de Custodia Penitenciaria que, en todo el estado, suma mil 189 elementos.

Desde temprana hora los custodios se plantaron en el Cereso 1 donde externaron su preocupación por el ataque armado que sufrió su comandante. En este sentido, los elementos exigieron a las autoridades cubrir el costo de los servicios funerarios, y que se le dé puntual pago de pensión a la esposa del jefe de turno por fallecimiento en el cumplimiento de su deber.

Asimismo, los inconformes mencionaron preocupación por su propia seguridad dentro y fuera del Centro, ya que, dijeron, no cuentan con un equipo adecuado para poder realizar sus labores, y también el personal es poco para ello, en un trabajo que consideraron de riesgo. De igual forma, las prestaciones y apoyos de diversos programas que piden se reactiven como Fanvipol, fueron algunas de las demandas.

En primera instancia fue el subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández Acosta, quien atendió a los manifestantes al escuchar sus demandas. Posteriormente, y debido a la escalada de esta protesta, el secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez, abandonó la mesa de seguridad que se realizaba en Palacio de Gobierno para también entablar un diálogo con los custodios.

Previo a ello, el secretario consideró que la protesta de los agentes se trató de una “expresión natural ante la situación que enfrentan tras la muerte de su comandante”.

“Acaba de morir un compañero de ellos y de manera natural los compañeros buscan este tipo de reuniones con sus mandos. Ahorita está el subsecretario del sistema penitenciario ahí. No quisiera mencionarlo como una manifestación porque parecería algo negativo y es todo lo contrario. Yo creo que el personal tiene todo el derecho de saber qué está pasando, tiene todo el derecho de entender y tener este tipo de incertidumbres a raíz de que un compañero murió y ahí debemos ser solidarios todos y entenderlo”, expresó.

A la llegada de Loya, los trabajadores le expresaron que no cuentan ni siquiera con radios funcionales, por lo que en caso de cualquier emergencia estarían casi incomunicados. Una de las exigencias más sentidas fue la de portación de armas aún fuera del Cereso, ya que si bien dentro del mismo no pueden llevarlas por protocolo, sí las utilizan cuando llevan a cabo distintas comisiones.

Durante esta reunión trascendió que habría la disposición para dar capacitación y permiso de portación de armas para algunos de los custodios.

“Ahorita lo que se analiza en la reunión es a quienes se les va a dar capacitación, y luego el porte de arma para luego darles armamento. Ahorita no tienen porte de arma ninguno porque las usan solo para traslados inmediatos con un oficio y luego la regresan. Lo que se está viendo es que puedan tener porte de arma los grupos de reacción, de traslado y los de control interno, pero no adentro del penal, porque por protocolo dentro no se puede”, explicó Jorge Armendariz, portavoz de la SSPE.