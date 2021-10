Despiden a ‘aviadores’ corralistas

La mayoría de los familiares y amigos del exgobernador Javier Corral y su familia incrustados en la nómina de Gobierno del Estado ya fueron despedidos, una vez que inició la administración de María Eugenia Campos.

De acuerdo con un informe de Transparencia con folio 080142421000065, el único que mantiene su cargo en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento es el sobrino del exmandatario, de nombre Luis Carlos Casiano Corral.

Recientemente, distintos sectores pidieron investigar al exgobernador y a diversos funcionarios de primer nivel en torno a los centenares de presuntos “aviadores” que se han detectado en distintas dependencias.

Yadira Zelene Ortiz Gamboa, con cargo de asesora técnica en la oficina del secretario particular del Despacho del Ejecutivo y con un salario de 20 mil 857 pesos mensuales más compensación de 8 mil 360, era una de ellas.

Yadira es hermana de Cinthia Chavira Gamboa – esposa de Corral–, y es esposa de Carlos Alejandro Silva Carrasco, también exempleado del Departamento de Ganadería en la Secretaría de Desarrollo Rural.

El informe indica que Ortiz Gamboa ingresó al Despacho del Ejecutivo el 4 de octubre de 2016 y terminó su relación laboral el pasado 7 de septiembre, un día antes de que Campos Galván rindiera protesta.

Ramón Alberto Gamboa Armendáriz, primo de Cinthia, fue coordinador de Recaudación de Rentas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda a partir del 4 de octubre de 2016, sin embargo concluyó su período laboral el 20 de septiembre de 2021. Su sueldo era de 27 mil 385 pesos más una compensación de 35 mil 980.

Alejandro Silva Carrasco entró a la administración en octubre de 2016 con un salario de 20 mil 857 pesos más compensaciones de 17 mil 760, y fue despedido el 30 de septiembre.

También dejó de pertenecer a la nómina estatal Alma Lidia Portillo Ochoa desde el pasado 8 de agosto de 2021, luego de que El Diario publicara que, la amiga de Leticia Corral, hermana del exmandatario, fue dada de alta como asesora técnica en el Departamento de Asesorías Político Sociales Especiales de la Dirección de Asesorías y Proyectos Especiales de la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, desde el 1 de noviembre de 2018.

En su paso por la gestión corralista percibía 20 mil 857 pesos de salario con compensaciones mensuales de 19 mil 760 pesos.

Asimismo, quien según señalamientos públicos era la ama de llaves de la casa de Corral en Ciudad Juárez, Silvia Mijares Zúñiga, con cargo de operadora de computadora en la oficina del secretario particular del Despacho del Ejecutivo, también desde noviembre de 2018, fue separada de su cargo el 15 de septiembre pasado. Ella cobraba 10 mil 201 pesos mensuales.

El pasado 4 de octubre de 2021, diputados del Congreso del Estado miembros de las comisiones de Justicia y Anticorrupción hicieron un llamado a las instancias competentes a investigar los casos de “aviadores” de la nómina estatal, donde se incluía a cuatro familiares allegados a Javier Corral y Cinthya Chavira.

“Hago un llamado a que en este sexenio se aplique la ley, yo soy un convencido de que se va a aplicar de manera pronta y expedita. También pediría que la Función Pública investigue porque la realidad de la situación financiera del Estado no está para tener personal que no trabaje. Hay muchos burócratas que se dedican a laborar para los chihuahuenses y no es justo que se manche así la imagen por gente que nunca fue a trabajar, pero sí cobró”, comentó el diputado panista Alfredo Chávez, vocal de la Comisión de Justicia.

Indicó que los señalados se encuentran en su derecho de aclarar su situación conforme a los procedimientos, pero al final se castigará lo que se deba castigar, para evitar mayor saqueo a las arcas del Estado.

Allegados a Corral despedidos

Yadira Zelene Ortiz Gamboa

*Hermana de Cinthia Chavira, esposa de Javier Corral

*Tenía un salario de 20 mil 857 pesos mensuales más compensación de 8 mil 360

Carlos Alejandro Silva Carrasco

*Esposo de Yadira Zelene Ortiz Gamboa

*Salario de 20 mil 857 pesos más compensaciones de 17 mil 760 pesos

Ramón Alberto Gamboa Armendáriz

*Primo de Cinthia Chavira

*Su sueldo era de 27 mil 385 pesos más una compensación de 35 mil 980

Alma Lidia Portillo Ochoa

*Amiga de Leticia Corral, hermana de Javier Corral

*Percibía 20 mil 857 pesos de salario con compensaciones al mes de 19 mil 760 pesos

Silvia Mijares Zúñiga

*Ama de llaves de Corral

*Recibía 10 mil 201 pesos mensuales