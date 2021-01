Descarta Estado que César Duarte corra peligro en México

Cortesía

Chihuahua– Luego de que la defensa del exgobernador César Duarte, argumentara ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que de volver a México su representante podría correr la misma suerte que el exmandatario de Jalisco asesinado, Aristóteles Sandoval, autoridades del gabinete estatal descalificaron este argumento, asegurando que en ningún momento el exgobernador correría peligro al enfrentar la justicia en México.

“Ante la falta de argumentos jurídicos del exgobernador, ya recurren a este tipo de argumentaciones sin fundamento, lo que comúnmente llamamos ‘palabras de ahogado’”, señaló el consejero jurídico del estado, Jorge Espinoza.

“Ellos saben perfectamente que el caso es sólido, abandonan ya la argumentación jurídica y se van a apreciaciones muy subjetivas que no tienen ningún valor y en ningún momento correría riesgo el gobernador en el penal que le tocaría estar”, insistió el consejero.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, dijo que por la Operación Justicia Chihuahua van alrededor de 30 detenidos, cuya vida no ha corrido peligro y por lo tanto, la suerte de César Duarte no tendría por qué ser diferente en este sentido.

“Son más de 30 detenidos, ex funcionarios y hasta ahorita no han matado a ni uno. ¿De dónde saca esa apreciación? Es buscar que le nieguen la extradición, sin fundamento, pero es muy simple, no hay razones ni nadie que haya perdido la vida por esa razón”, concluyó Mesta.